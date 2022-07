Foot - PSG

PSG : Les vérités de Galtier sur sa révolution à Paris

Publié le 31 juillet 2022 à 21h30 par Jules Kutos-Bertin

Au PSG depuis plusieurs semaines désormais, Christophe Galtier prend ses marques dans sa nouvelle équipe. Dès son arrivée, le technicien français a expliqué vouloir mettre en place un dispositif à trois défenseurs. Juste avant d’affronter le FC Nantes pour le Trophée des Champions, Christophe Galtier est revenu sur les prémices de ce nouveau schéma de jeu.

Après une petite saison du côté de l’OGC Nice, Christophe Galtier a été choisi par le PSG pour prendre la relève de Mauricio Pochettino. Un choix qui a d’abord surpris, puisque le club de la capitale souhaitait à tout prix faire venir Zinédine Zidane. Finalement, la piste Christophe Galtier a pris du galon et le technicien français est devenu l’entraîneur du PSG. Très vite, Christophe Galtier a prévenu sur ses intentions tactiques.

Christophe Galtier a lâché son grand classique

Vu l’effectif du PSG, tout le monde s’attendait à un dispositif à trois défenseurs avec des pistons. Mais durant toute sa carrière, Christophe Galtier a privilégié le 4-4-2. Dès sa présentation, l’ancien coach de Nice a expliqué qu’il comptait mettre en place une équipe à trois défenseurs avec deux pistons sur les côtés. Nuno Mendes et Achraf Hakimi remplissent parfaitement les critères et Christophe Galtier a commencé à travailler ce schéma de jeu rapidement pour être prêt le plus vite possible.

«J'ai travaillé sur le meilleur système, en fonction des joueurs qui allaient rester»

Avant de défier le FC Nantes lors du Trophée des Champions, Christophe Galtier a expliqué le développement de son idée de jeu. « A partir du moment où c'est un nouveau système, on a commencé à travailler bien avant. On a choisi ce système par rapport aux caractéristiques de l'effectif. On a réglé les problèmes pendant les amicaux. On est revenu dessus en image avec les joueurs. L'ADN du PSG c'est d'attaquer, d'avoir le ballon et de se projeter rapidement. On doit être capable d'attaquer à six ou sept et de contrer toutes les transitions de l'adversaire. Il y aura encore quelques semaines pour peaufiner certains déplacements. Il faut surtout laisser le talent s'exprimer sans retenue », expliquait le nouvel entraîneur du PSG.

Ce samedi, à la veille du Trophée des Champions face à Nantes, Christophe Galtier est venu à la rencontre du fan club local.#TDC2022 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 31, 2022

«On veut insister beaucoup sur ce fameux équilibre»