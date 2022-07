Foot - PSG

PSG : Mukiele, Ekitike... Une grande décision attend Galtier

Publié le 28 juillet 2022 à 20h00 par Hugo Chirossel

Alors que le Paris Saint-Germain affrontera Nantes dimanche soir à l’occasion du Trophée des champions, Christophe Galtier doit encore trancher si les dernières recrues parisiennes, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike, seront de la partie ou non. Une décision est attendue vendredi matin, avant que le PSG s’envole pour Tel Aviv.

Le Paris Saint-Germain va bientôt vivre son premier rendez-vous de la saison. Le PSG, champion de France 2022, sera opposé au vainqueur de la Coupe de France, Nantes, dimanche soir à 20h dans le cadre du Trophée des champions. L’occasion pour Christophe Galtier de remporter son premier trophée sous les couleurs parisiennes.

Décision vendredi pour Mukiele et Ekitike

Le nouvel entraîneur du club de la capitale doit encore trancher concernant deux de ses joueurs. En effet, il doit décider si Nordi Mukiele et Hugo Ekitike feront le déplacement avec le reste du groupe. La rencontre se jouera à Tel Aviv (Israël) et les deux joueurs sauront vendredi matin s’ils seront de la partie, comme l’indique Le Parisien .

Ekitike s'est entraîné avec les indésirables

L’arrivée de Mukiele a été officialisée récemment, alors qu’Hugo Ekitike n’avait pas rejoint ses nouveaux coéquipiers pour la tournée au Japon et avait poursuivi sa préparation au Camp des Loges avec les joueurs indésirables de l’effectif parisien. On retrouve parmi eux Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Rafinha et Georginio Wijnaldum.