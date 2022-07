Foot - PSG

PSG : Neymar bientôt en prison à cause d’un transfert ?

Publié le 27 juillet 2022 à 14h45 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 27 juillet 2022 à 14h45

S’il porte les couleurs du PSG depuis maintenant cinq ans, Neymar se trouve toujours dans le collimateur de la justice espagnol en raison des zones d’ombre sur son transfert de Santos au FC Barcelone, en 2013. Et l’attaquant brésilien risque jusqu’à deux ans de prison… Explications.

Alors qu’il reste à ce jour le joueur le plus cher de l’histoire du mercato puisque le PSG avait déboursé pas moins de 222M€ à l’été 2017 pour le recruter en provenance du FC Barcelone, Neymar (30 ans) fait l’objet d’une enquête mais portant sur son transfert précédant, qui s’était déroulé en 2013.

PSG : Taclé par Meunier, Neymar lui répond https://t.co/iljptgxSRC pic.twitter.com/T27DcFsqMH — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

Le transfert de Neymar jugé par le tribunal de Barcelone

Comme l’annonce le quotidien ibérique El Pais, Neymar va devoir se présenter devant la justice espagnol entre le 17 et le 31 octobre prochain, juste avant la Coupe du Monde au Qatar pour répondre des irrégularités présumées sur son transfert de Santos au Barça en 2013 (50M€, mais qui aurait en réalité atteint plus de 130M€). L’attaquant du PSG sera entendu ainsi que les deux anciens présidents du club catalan, Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell, et ses parents.

Deux ans de prison requis contre Neymar

Neymar sera donc entendu par le tribunal de Barcelone, et le parquet requiert deux ans de prison à l'encontre de la star du PSG et cinq pour Rosell.