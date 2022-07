Foot - PSG

PSG : Prison, amende...Voilà ce que risque Neymar pour ce transfert

Publié le 27 juillet 2022 à 18h00 par Amadou Diawara

Alors que son transfert en Catalogne n'aurait pas été bouclé dans les règles, Neymar devrait être entendu par le tribunal de Barcelone le 17 octobre. Soupçonnée de corruption et de fraude, la star du PSG risquerait gros. En effet, Neymar pourrait être condamné à deux ans de prison et être contraint de payer une amende d'environ 10M€.

Lors de l'été 2017, le PSG a cassé sa tirelire pour s'offrir les services de Neymar. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a profité de l'existence d'une clause libératoire dans le contrat du Brésilien pour l'arracher au Barça grâce à un chèque d'environ 222M€. Et si cette opération a été finalisée de façon totalement légale, le précédent transfert de Neymar serait, quant à lui, irrégulier.

💥 Informa @victor_nahe👨🏻‍⚖️ Neymar, sus padres, Bartomeu y Rosell citados en la Audiencia de Barcelona el 17 de octubre⚖️ Acusados de:1️⃣ 2 delitos de corrupción entre particulares2️⃣ Estafa por contrato simulado en las negociaciones entre 2011 y 2013📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/xUx0yBp4bB — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 27, 2022

Neymar convoqué par le Tribunal de Barcelone le 17 octobre

D'après les indiscrétions d' El Pais , divulguées ce mercredi, le transfert de Neymar de Santos à Barcelone est pointé du doigt par la justice espagnole. Alors que l'opération aurait couté plus de 130M€ - et non une somme proche de 50M€ - le numéro 10 du PSG va devoir se justifier auprès du tribunal de Barcelone entre le 17 et le 31 octobre prochain, soit seulement quelques semaines avant la Coupe du Monde prévue au Qatar. Et alors que Neymar risquerait deux ans de prison, Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu - respectivement ex-président et ancien vice-président du Barça - et les parents du joueur sont également convoqués. Autant d'informations confirmées par la Cadena Cope dans la foulée.

Neymar soupçonné de corruption et de fraude pour son transfert au Barça

D'après El Partidazo de Cope , Neymar, ses parents, Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell sont bel et bien attendus au tribunal de Barcelone le 17 octobre. Le clan Neymar et l'ex-direction du Barça seront entendus concernant deux infractions de corruption entre particuliers et pour fraude par simulation de contrat lors des négociations entre 2011 et 2013.

Neymar risque deux ans de prison et 10M€ d'amende