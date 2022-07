Foot - PSG

PSG : Accusé, Neymar se lâche sur les réseaux sociaux

Publié le 25 juillet à 20h00 par La rédaction

Auteur d'un match plein face au Gamba Osaka (6-2), au cours duquel il a inscrit un doublé, Neymar n'a pas échappé aux critiques sur les réseaux sociaux suite au pénalty qu'il a provoqué. L'ancien joueur du Barça est accusé d'avoir simulé une faute après un accrochage avec un défenseur dans la surface de réparation japonaise. De quoi agacer Neymar.

Le Paris Saint-Germain disputait ce lundi son troisième match au Japon face au Gamba Osaka (6-2) à l'occasion de sa tournée estivale. Neymar en fut le principal acteur grâce à son doublé. Mais l'action amenant le premier but du Brésilien fait parler. Neymar est une nouvelle fois accusé de simulation. L'ancien de Santos a répondu aux critiques sur les réseaux sociaux.

Fantasma? 😂😂😂 ge sendo ge … tocou é pênalti! Bando de gente que nunca se quer chutou uma bola e fica fazendo matéria de merda 😂🤦🏽‍♂️ — Neymar Jr (@neymarjr) July 25, 2022

Un média brésilien accuse Neymar

Au Brésil, le joueur du PSG est suivi de très près. Chaque fait et geste est décortiqué à la loupe et, évidemment, son action litigieuse n'est pas passée inaperçue. « La victoire 6-2 du PSG sur Gamba Osaka est devenue virale. Neymar subit un penalty, disons, fantôme... » a tweeté le média Brésilien Ge . « Fantôme ? Ge (nom du média) étant Ge… c'est un pénalty ! Un tas de gens qui ne veulent jamais taper dans un ballon et qui continue à faire de la m**** », s'est emporté Neymar sous le tweet précédent.

Neymar ironise sur les ''haters''