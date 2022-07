Foot - Mercato - PSG

PSG : Neymar, Messi et Ramos au PSG, Meunier est déçu

Publié le 25 juillet à 18h15 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, le PSG regroupe certaines des plus grandes stars du football. L’été dernier, Lionel Messi et Sergio Ramos ont notamment rejoint le club de la capitale. De quoi faire le bonheur des supporters parisiens, mais pour d’autres, cela est plutôt une déception. C’est notamment le cas pour Thomas Meunier, l’ancien joueur du PSG, déçu de ces opérations.

Depuis l’arrivée de QSI, les gros transferts se sont multipliés au PSG et les stars se sont succédées. En 2017, le club de la capitale n’avait pas hésité à dépenser 222M€ pour Neymar, faisant de lui le joueur le plus cher de l’histoire. Et l’été dernier, le PSG a encore frappé très fort, récupérant les deux stars du FC Barcelone et du Real Madrid, Lionel Messi et Sergio Ramos, gratuitement.

« D’un point de vue romantique du football… »

Neymar, Lionel Messi et Sergio Ramos sont donc aujourd’hui ensemble au PSG. Pour autant, cela ne ravi pas forcément Thomas Meunier, ancien joueur du club de la capitale. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé à Kicker , l’actuel défenseur de Dortmund a pu expliquer : « En tant que futur coéquipier, j’étais ravi quand Neymar a signé. Mais d’un point de vue romantique du football, que je suis : Neymar appartient au Barça, Lionel Messi aussi, et Sergio Ramos au Real Madrid ».

Laporta : "Je pense (j’espère) que l’histoire de Messi avec Barcelone n’est pas encore terminée. La porte est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu’il ait une plus belle fin que celle à laquelle il a eu droit. Je me sens redevable envers Messi." 💙❤️ pic.twitter.com/csEqOqzTGS — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 24, 2022

« A Paris, Neymar a toutefois perdu sa magie »