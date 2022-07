Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Skriniar reçoit un message pour son transfert

Publié le 25 juillet à 18h10 par La rédaction

Cible numéro une du PSG pour renforcer son arrière-garde, Milan Skriniar est très apprécié dans le vestiaire de l'Inter où il s'est rapidement imposé comme un cadre. Cependant, Luis Campos pousse pour que le Slovaque rejoigne le club de la capitale. Mais l'Inter possède des arguments solides pour convaincre son défenseur de continuer avec les Nerazzurri, d'autant que ses coéquipiers militent également pour le voir rester.

Luis Campos et le PSG s'activent en coulisses pour finaliser la venue de Milan Skriniar (Inter Milan). Mais l'opération tarde à se finaliser en raison du montant réclamé par l'Inter pour lâcher son défenseur. De plus, certains de ses coéquipiers se mettent au diapason pour tenter de convaincre le Slovaque de prolonger.

PSG : Une surprise réservée par Kylian Mbappé ? https://t.co/S0g0WxQdP6 pic.twitter.com/ZAdGXvqZaQ — le10sport (@le10sport) July 25, 2022

« Il incarne l'esprit de l'Inter »

Alessansdro Bastoni, coéquipier de Skriniar à l'Inter, s'est confié sur la rumeur du départ de son ami. « Il incarne l'esprit de l'Inter. Milan s'est parfaitement intégré au fil des années et nous nous sommes intégrés avec lui dans la charnière que nous avons construit ensemble. De plus, il est mon meilleur ami dans le groupe. Ce serait dommage qu'il nous quitte maintenant, j'espère qu'il restera. Je pense que nous ferons encore beaucoup de grandes choses ensemble », livre Bastoni à la Gazzetta dello Sport .

Skriniar au PSG, ça traîne