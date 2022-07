Foot - Mercato - OM

OM : Longoria se fait recaler pour ce gros coup en attaque

Publié le 25 juillet à 18h45 par Pierrick Levallet

Malgré la récente arrivée de Luis Suarez, l’OM serait toujours en quête de renforts sur le plan offensif. Dans cette optique, Pablo Longoria multiplierait les pistes sur le marché des transferts et garderait donc un œil sur Alexis Sanchez. Cependant, le président marseillais se serait heurté au refus de l’attaquant de 33 ans, qui rêverait d’une autre destination pour son avenir.

Pour la saison prochaine, l’OM a un secteur offensif bien garni. Le club phocéen disposait déjà d’Arkadiusz Milik, de Cédric Bakambu et de Bamba Dieng. Mais à ces trois joueurs, il faut désormais ajouter le nom de Luis Suarez, l'ex-attaquant de Grenade. Toutefois, Pablo Longoria ne compterait pas s’arrêter là. Le président de l’OM serait toujours en quête de renforts sur le plan offensif. Dans cette optique, il a été question d’un intérêt pour Alexis Sanchez ces derniers jours. Même si son contrat court encore jusqu’en juin 2023, le Chilien ne devrait pas s’éterniser à l’Inter. Néanmoins, son avenir ne s'écrira pas non plus à Marseille.

Mercato - OM : La vérité éclate pour Alexis Sanchez à l’OM https://t.co/BabvA1F1J7 pic.twitter.com/wn0plbS8Mi — le10sport (@le10sport) July 25, 2022

Alexis Sanchez a repoussé les avances de l’OM...

Selon les informations de Tuttosport , Alexis Sanchez aurait lui-même repoussé les avances de l’OM pour son transfert. L’attaquant chilien ne serait pas vraiment emballé par une aventure dans la cité phocéenne. En revanche, il serait plutôt tenté par une autre destination qu’il connaît bien.

... et continue de rêver de Barcelone

À en croire le média italien, Alexis Sanchez espérerait pouvoir faire son retour au FC Barcelone. Le joueur âgé de 33 ans y a évolué entre 2011 et 2014 avant de s’envoler vers Arsenal. Toutefois, cette opération s’avérerait plutôt compliqué. Dans tous les cas, l’avenir d’Alexis Sanchez ne devrait pas se faire à l’OM. Pablo Longoria devra se tourner vers d’autres pistes.