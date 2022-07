Foot - PSG

PSG : Christophe Galtier dit tout sur sa révolution à Paris

Publié le 30 juillet 2022 à 20h15 par Amadou Diawara

Tout juste arrivé sur le banc du PSG, Christophe Galtier a décidé d'évoluer avec une défense à trois à Paris. Alors que son équipe affrontera le FC Nantes ce dimanche soir pour le Trophée des Champions, le nouveau coach rouge et bleu a lâché toutes ses vérités sur ce choix et sur l'évolution de cette révolution.

Après avoir remercié Mauricio Pochettino, Nasser Al-Khelaïfi a bouclé le transfert de Christophe Galtier, qui était sous contrat avec l'OGC Nice. Arrivé au PSG il y a quelques semaines, le technicien français a décidé de faire jouer son équipe avec une défense à trois. Un système que Christophe Galtier a déjà mis en place lors des matchs de préparation du PSG. Alors que ses joueurs vont affronter le FC Nantes lors du Trophée des Champions ce dimanche soir, le nouvel entraineur parisien était présent en conférence de presse ce samedi après-midi.

«On a choisi ce système par rapport aux caractéristiques de l'effectif»

Interrogé sur la nouvelle formation du PSG, Christophe Galtier a expliqué pourquoi il avait opté pour un système à trois, avant d'apporter des précisions sur l'adaptation de ses joueurs face à cette révolution. « A partir du moment où c'est un nouveau système, on a commencé à travailler bien avant. On a choisi ce système par rapport aux caractéristiques de l'effectif. On a réglé les problèmes pendant les amicaux. On est revenu dessus en image avec les joueurs », a confié Christophe Galtier, avant de détailler le style qu'il veut mettre en place avec cette nouvelle composition d'équipe.

«On doit être capable d'attaquer à 6 ou 7 et de contrer toutes les transitions de l'adversaire»