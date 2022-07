Foot - PSG

PSG : Galtier et Campos ont un plan très clair pour Neymar

Publié le 30 juillet 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Arrivés au PSG il y a quelques semaines, Luis Campos et Christophe Galtier ont toutefois une idée très précise sur leur projet de jeu pour le club de la capitale. Y compris pour Neymar. Le numéro 10 brésilien est attendu au tournant cette saison et il sait déjà exactement le rôle qu'il aura dans le onze parisien. Il sera effectivement aligné aux côtés de Kylian Mbappé, à un poste inédit pour lui.

Cet été, le PSG a décidé de réaliser plusieurs changements au sein de son organigramme. Ainsi, Luis Campos a débarqué pour remplacer Leonardo tandis que Christophe Galtier a pris la place de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. L'idée du club de la capitale est de remettre de l'ordre en interne, mais également au sein de son effectif. Le mot d'ordre est la rigueur et Nasser Al-Khelaïfi n'a pas hésité à mettre la pression dans les médias, visant notamment assez clairement Neymar. Le comportement du numéro 10 de la Seleçao a plusieurs fois été pointé du doigt et aucun passe-droit ne lui sera plus jamais accordé. C'est en tout cas la discours affiché. Christophe Galtier confirmait d'ailleurs que les règles seront strictes.

Galtier monte au créneau pour Neymar...

Le nouvel entraîneur du PSG évoquait ce nouveau règlement dans les colonnes de L'EQUIPE : « Il y aura des règles de vie qui seront mises en place, que je vais présenter au groupe. Il y aura des choses négociables, d'autres non négociables. J'échangerai avec les joueurs car il faut tenir compte des obligations extra-sportives des joueurs, mais des règles bien précises devront être respectées. Ils devront s'engager. Et, quel que soit le joueur, s'il n'a aucune raison valable pour ne pas les respecter, il se mettra seul à l'écart. Cela va se faire naturellement. On n'est pas à l'armée non plus. Je ne prendrai jamais une décision sans tenir compte de l'avis des uns et des autres. Le plus important est que je sois suivi par mon président et ma direction sportive ». Et visiblement, il sait déjà comment utiliser Neymar.

... et sait déjà comment l'utiliser au PSG

« On en a pas mal parlé depuis la reprise. J'intègre dans ma réflexion que les joueurs vont jouer, d'ici au 13 novembre, 25 ou 26 matches (club et sélection confondus). Il va y avoir besoin de rotation. Ce que je souhaite, en ayant un onze évidemment très fort, c'est que ce onze soit au moins aussi fort avec les cinq changements possibles. Dans le domaine offensif, il y aura du temps de jeu pour tout le monde. Je sais où Neymar peut être à l'aise, que ce soit un peu plus haut décroché ou devant deux milieux de terrain, Neymar, à l'image de Leo (Messi), ce sont des animateurs, des joueurs qui ont cette capacité à être trouvés entre les lignes et à être décisifs », ajoutait Christophe Galtier.

Un rôle inédit pour Neymar