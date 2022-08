Foot - PSG

PSG : Galtier décortique la prestation XXL de Neymar et Messi

À la suite de la victoire du Paris-Saint-Germain à l’issue du trophée des champions face au FC Nantes (4-0), Christophe Galtier a décidé d’envoyer un message fort à Neymar et Lionel Messi suite à leur performance XXL, et l'entraîneur du PSG ne tarit pas d'éloges à leur sujet.

La nouvelle ère Galtier commence bien au PSG pour ce premier match officiel face au FC Nantes en Trophée des Champions (4-0). Une première victoire et déjà un premier trophée. De suite lancés dans leur nouveau système en 3-4-1-2, les Parisiens ont directement été maître du ballon. Les occasions nettes se sont vite multipliées avec notamment un Messi très à l’aise dans un rôle de meneur de jeu.

Un duo Messi-Neymar très en forme

Positionnés respectivement en tant que meneur de jeu et dans la pointe de l’attaque du PSG, le duo Messi-Neymar a su se montrer très en jambe hier soir. Les deux sud-américains ont contribué à 3 des 4 buts encaissés aux canaris. Messi a ouvert le score à la 22e minute tandis que Neymar s’offre un doublé avec un but sur coup franc juste avant la mi-temps.

« Neymar et Messi se redécouvrent depuis la saison dernière »