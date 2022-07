Foot - Mercato - PSG

PSG : Le gros aveu de Galtier sur le mercato de Campos

Avec la réorganisation en interne, le PSG semble avoir l'intention de rendre son vestiaire un peu plus français, ce qui n'était pas vraiment le cas depuis le début de l'ère qatarie. Interrogé à ce sujet, Christophe Galtier assure pourtant que ce n'est pas un sujet de réflexion sur le mercato.

Cet été, le PSG a connu de grands changements en interne avec notamment l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc. C'est un petit évènement car c'est seulement le deuxième entraîneur français nommé par QSI après Laurent Blanc. Et le mercato semble d'ailleurs donné l'impression que le PSG souhaite donner un accent plus tricolore à son vestiaire puisque Nordi Mukiele et Hugo Ekitike ont été recrutés.

Des joueurs français visés sur le mercato ? La réponse

Présent en conférence de presse samedi, Christophe Galtier assure toutefois que la nationalité des joueurs n'entre pas dans les critères du PSG sur le mercato : « Je ne crois pas qu'on soit dans cette réflexion là. On cherche les meilleurs profils par rapport à notre système. On n'est pas dans cet objectif là. Ce sont les opportunités du marché qui ont fait qu'on a recruté dans ce sens là ».

Après Mukiele et Ekitike, Fofana en approche ?