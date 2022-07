Foot - Mercato - PSG

Transferts : Campos a tout changé pour le mercato du PSG

Publié le 31 juillet 2022 à 04h00 par Arthur Montagne

Trois ans après son retour au PSG, Leonardo a été évincé de son poste de directeur sportif. Le Brésilien a été remplacé par Luis Campos, nommé conseiller football du club de la capitale et il est notamment en charge du recrutement. Et le travail du dirigeant portugais sur le marché des transferts commence déjà à porter ses fruits.

Cet été, le PSG a connu un grand changement au sein de son organigramme. En effet, trois après son retour, Leonardo a été poussé au départ a cédé son poste à Luis Campos. Nommé conseiller football du club de la capitale, le Portugais s'est rapidement mis au travail et a bouclé plusieurs dossiers. Jusque-là, trois recrues ont été bouclées par Luis Campos, à savoir Vitinha, dont le transfert est estimé à 41,5M€, Hugo Ekitike, prêté par Reims, et Nordi Mukiele qui débarque pour environ 10M€. Et à chaque fois, le nouveau dirigeant du PSG a eu un rôle important pour convaincre les joueurs.

Campos a convaincu Mukiele de signer au PSG...

Dans les colonnes de L'EQUIPE , Nordi Mukiele a ainsi révélé la façon dont Luis Campos l'avait convaincu de signer au PSG. « Luis Campos a appuyé sur l’idée que j’étais dans une équipe où le collectif était la chose la plus importante. Il m’a parlé d’état d’esprit, de mentalité, de ces nouvelles choses qu’il souhaite mettre en place. Il connaît ma mentalité: je suis un guerrier, quand je suis sur le terrain, je me bats pour tout le monde. C’est ce que je vais faire ici », assure l'international français. Une discours également tenu par Hugo Ekitike.

... et a beaucoup compté pour Ekitike

En effet, pour Le Parisien , l'attaquant longtemps annoncé proche de Newcastle a finalement opté pour le PSG, notamment grâce au discours de Luis Campos : « J’ai eu un rendez-vous avec Luis (Campos) qui a beaucoup compté pour moi. C’était il n’y a pas si longtemps. On a beaucoup échangé, c’est quelqu’un que je considère énormément. J’avais envie de venir au PSG avant cet échange, mais ça m’a encore plus convaincu. Je ne mets pas de côté tout ce que Newcastle a fait pour que je vienne. Si j’avais dû partir à l’étranger, je serais parti là-bas. Mais quand le PSG vous veut et que vous êtes français, ça ne se refuse pas. Moi pour me convaincre, il faut parler sportif. Ce qui m’intéresse, c’est le jeu et ce qui peut être mis en place. On a beaucoup discuté de ça, de sa vision, de la mienne et on était en totale osmose. Il me considère comme un joueur avec beaucoup de qualités et me prédit un futur intéressant. Je sais qu’il a confiance en moi, il pense que je vais faire de grandes choses et moi je lui rendrai cette confiance sur le terrain . »

«Quand on a commencé à parler, les choses ont été très naturelles»