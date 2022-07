Foot - Mercato - PSG

PSG : Cette révélation sur une opération à 35M€ sur le mercato

Publié le 30 juillet 2022 à 23h15 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG a réussi à boucler l'arrivée d'Hugo Ekitike sur le marché des transferts. Annoncé proche de Newcastle, l'attaquant du Stade de Reims a finalement été prêté à Paris avec une option d'achat, estimée à 35M€, qui sera obligatoire, seulement si le club de la capitale termine à l'une des deux premières places en Ligue 1.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG a décidé de ne plus dépenser sans compter et refuse de céder face aux exigences des autres clubs. C'est la raison pour laquelle les dossiers Milan Skriniar et Renato Sanches tardent à être finalisés. C'est également pour cette raison que Gianluca Scamacca a filé à West Ham. En revanche, Luis Campos a réussi plusieurs opérations intéressantes, à l'image de celle réalisée avec Hugo Ekitike.

Pour Ekitike, ce sera 35M€ si le PSG termine dans les 2 premiers

En effet, alors qu'il semblait promis à Newcastle, le jeune attaquant a finalement rejoint le PSG sous la forme d'un prêt avec option d'achat dont L'EQUIPE dévoile les conditions. Fixée à 35M€, cette option d'achat ne sera obligatoire que si le club de la capitale termine dans les deux premiers en Ligue 1. Ce qui semble très probable puisque depuis l'arrivée de QSI en 2011, le PSG n'a jamais terminé au-delà de la deuxième place.

