PSG : Ces joueurs français qui ont marqué l’ère QSI

Publié le 1 août 2022 à 14h00 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG semble avoir la volonté de miser de plus en plus sur le recrutement de joueurs français, tout en s'appuyant sur certains des jeunes les plus prometteurs de son centre de formation. C'est ainsi que Nordi Mukiele et Hugo Ekitike ont été recrutés tandis que Warren Zaïre-Emery semble bien parti pour intégrer la rotation. Depuis l'arrivée de l'ère QSI, les Français sont pourtant rares à avoir brillé. Le 10 Sport vous propose de découvrir ces tricolores qui ont marqué le PSG depuis 2011 et l'arrivée du Qatar.

Blaise Matuidi

C'est l'une des toutes premières recrues de l'ère QSI. En effet, Blaise Matuidi débarque en 2011 en provenance de l'ASSE pour environ 8M€. Et rapidement, il va s'imposer comme un titulaire indiscutable. Homme à tout faire au milieu de terrain, l'international français est le parfait complément à Thiago Motta et Marco Verratti. Les trois joueurs formeront un trio redoutable qui ne trouvera d'ailleurs jamais d'équivalent par la suite au PSG. Disposant d'un volume de jeu très impressionnant, Blaise Matuidi a également marqué 33 buts en 295 apparitions. Un total élevé pour un milieu de terrain à vocation plutôt défensive. D'autant plus que certains restent dans toutes les mémoires à l'image de sa frappe enroulée du droit dans la lucarne de Steve Mandanda au Vélodrome en 2015 ou encore son égalisation contre le FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des champions en 2013. En 2017, Blaise Matuidi quitte le PSG pour s'envoler vers la Juventus. Et à ce jour, il n'a toujours pas d'héritier à Paris.

Adrien Rabiot

Et pourtant, le successeur de Blaise Matuidi semblait bien présent au PSG, il était même issu de son centre de formation. En effet, Adrien Rabiot est l'un des premiers Titis à s'imposer sous l'ère QSI. Prêté six mois à Toulouse en 2013, le milieu de terrain revient à Paris et intègre la rotation de Laurent Blanc. Adrien Rabiot devient même assez rapidement un joueur important du PSG où il est d'abord perçu comme le parfait joker du trio Motta-Verratti-Matuidi, avant de devenir un titulaire à différentes positions dans le cœur du jeu. Il a livré quelques prestations impressionnantes, à l'image d'un huitième de finale de Ligue des Champions au Santiago Bernabeu contre le Real Madrid en 2018. Malheureusement, son aventure parisienne est aussi et surtout marquée par des problèmes extra-sportifs avec sa mère Véronique. Refusant de prolonger son contrat qui prend fin en juin 2019, Adrien Rabiot sera envoyé en réserve dès le mois décembre 2018 avant de rejoindre la Juventus à l'issue de son bail. C'est donc un immense gâchis, mais Rabiot restera comme le premier Titi de l'ère QSI à avoir fait son trou en professionnel.

Presnel Kimpembe

Néanmoins, le premier Titi qui s'est imposé durablement au PSG depuis 2011 se nomme Presnel Kimpembe. Et pourtant, il ne semblait pas destiné à une carrière à Paris puisque durant sa jeunesse, il a été éclipsé par d'autres pépites de sa génération comme Kingsley Coman, Adrien Rabiot ou Moussa Dembélé. Et pourtant, Kimpembe est arrivé en 2002 au PSG, à l'âge de 10 ans, et il n'a jamais quitté le club. Une ascension fulgurante qui débute en professionnel en 2014 par une entrée en jeu contre le RC Lens. Laurent Blanc le lance dans le grand bain pour ses 15 premières minutes. Il devra néanmoins attendre la saison suivante pour retrouver du temps de jeu avant de s'imposer de manière plus régulière sous les ordres d'Unai Emery. Et c'est d'ailleurs avec le technicien basque que Presnel Kimpembe va se faire un nom en Europe. Le 14 février 2017, le PSG accueille le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des champions et le jeune français remplace Thiago Silva, blessé, dans le onze de départ. Face à lui se présentent Neymar, Luis Suarez et surtout Lionel Messi. Pas de quoi effrayer Kimpembe qui va livrer une performance absolument exceptionnelle, muselant de façon magistrale le génie argentin et ses compères dans un Parc des Princes en folie face à cette démonstration. Malgré tout, la main de Kimpembe contre Manchester United deux ans plus tard est également dans toutes les têtes. Mais le champion du monde 2018 reste à ce jour le seul Titi à s'être imposé sur le long terme au PSG depuis l'arrivée de QSI.

Kylian Mbappé

Mais bien évidemment, le joueur français le plus marquant de l'ère QSI, et peut-être bientôt de toute l'histoire du PSG, n'est autre que Kylian Mbappé. Après son éclosion fulgurante à l'AS Monaco, le crack de Bondy rejoint rapidement le club de la capitale qui déboursera au total 180M€ pour le recruter. Et les Parisiens ne le regrettent pas. L'attaquant français s'est imposé comme le patron d'un projet qui comprend pourtant Neymar et Lionel Messi. Il faut dire que Mbappé est clairement le joueur le plus fiable et le plus régulier dans l'excellence ces dernières saisons. S'il espère toujours décrocher le Graal en Ligue des champions, le champion du monde 2018 a déjà marqué de son empreinte le PSG grâce à certaines prestations magistrales comme son triplé au Camp Nou contre le FC Barcelone (4-1) ou son quadruplé en 13 minutes face à l'OL en 2018 (5-0). Kylian Mbappé est en lice pour battre tous les records à Paris, y compris celui du nombre de buts d'Edinson Cavani qui devrait tomber cette saison. Et le plus incroyable avec Mbappé, c'est que le meilleur est probablement à venir. En prolongeant son contrat jusqu'en 2025, l'attaquant français confirme qu'il compte s'imposer sur le long terme au PSG, où il marquer non seulement l'ère qatarie, mais plus globalement l'histoire du club parisien dans son intégralité.