PSG : Sergio Ramos revient fort après son calvaire annonce couleur

Publié le 1 août 2022 à 09h30 par La rédaction

Après la large victoire du PSG ce dimanche soir lors du Trophée des Champions face au FC Nantes (4-0), Sergio Ramos s’est exprimé concernant sa forme du moment, mais aussi les performances de son équipe lors de cette rencontre. Le changement de dispositif pour une défense à trois semble notamment beaucoup plaire au défenseur espagnol.

Sergio Ramos avait le sourire lors du Trophée des Champions remporté par le PSG. Opposés au FC Nantes pour la première rencontre officielle de la saison, les hommes de Christophe Galtier ont fait le job, remportant leur rencontre par un clinquant 4-0. Au coeur de ce résultat, plusieurs motifs de satisfaction ressortent : le nouveau dispositif à 3 défenseurs, et aussi la prestation de Sergio Ramos. Ce dernier semble par ailleurs très heureux de sa situation…

« Je suis très content d’être là »

Dans un entretien accordé à Prime Video Sports à l’issue de la rencontre, Sergio Ramos a analysé la performance du PSG, mais aussi sa prestation personnelle. Auteur du troisième but parisien, l’ancien madrilène semble très heureux de sa situation. « Je suis vraiment content d’être là, de jouer, de démarrer cette saison avec ce premier match officiel. Nous devons continuer avec notre système à 3 défenseurs centraux. Nous avons été bons au niveau collectif : nous avons bien tenu le ballon, bien communiqué dans la zone défensive, et allons continuer à nous améliorer pendant la saison. Je suis très content pour ce premier match. Maintenant, il faut continuer comme cela ».

Un nouveau système apprécié

Le principal motif de satisfaction de Sergio Ramos est donc le système tactique mis en place par Christophe Galtier. En effet, l’Espagnol était associé, lors de cette rencontre, à Marquinhos et Presnel Kimpembe dans une défense à 3 au PSG. Un changement tactique bienvenu selon Ramos, qui semble très satisfait de cette charnière. « Ce nouveau système, nous avons pu l’utiliser à quelques reprises la saison passée, mais assez peu. Nous allons continuer à le travailler pour mémoriser les mouvements, les timings et les couvertures. Cela nous offre de la stabilité, de la sécurité défensive. Je pense que c’est un système défensif solide parce qu’il nous permet de jouer plus haut. C’est bien de jouer avec 3 défenseurs ».

