Un dossier brûlant du mercato sur le point d'être réglé ?

Publié le 30 juillet 2022 à 14h10 par Hugo Ferreira mis à jour le 30 juillet 2022 à 14h22

Alors qu’il était initialement un élément important de l’effectif, Alvaro Gonzalez n’a quasiment pas joué cette saison, et devrait prochainement voir son aventure à l’OM prendre fin. En effet, les Phocéens n’ont reçu aucune offre pour s’octroyer les services du défenseur, et vont le libérer de son contrat dans les heures à venir.

Arrivé à l’Olympique de Marseille en juillet 2019 en prêt depuis Villareal, Alvaro Gonzalez est devenu un joueur très apprécié des supporters sous les ordres d’André Villas-Boas. Transféré définitivement chez les Phocéens durant le mercato estival 2020, l’Espagnol s’est imposé comme l’un des piliers de l’effectif, avant de voir son temps de jeu chuter en flèche la saison dernière avec Jorge Sampaoli. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le défenseur de 32 ans ne défendra finalement pas les couleurs de l’OM jusqu’à cette date.

L’OM voulait trouver un club pour Alvaro

Alors qu’Alvaro Gonzalez n’est plus en odeur de sainteté à l’Olympique de Marseille, les dirigeants phocéens ont préféré conserver l’Espagnol jusqu’au 31 juillet dans l’espoir de pouvoir le vendre à un autre club. Cependant, selon les informations de L’Equipe , ceux-ci n’ont encore reçu aucune offre concernant le joueur de 32 ans. Pourtant, ce dernier possède des prétendants, en Espagne et ailleurs, mais tous attendaient qu’il soit libéré de son contrat afin de ne pas payer d’indemnité.

Le contrat d’Alvaro va être résilié