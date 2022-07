Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria relance un gros dossier du mercato

Publié le 30 juillet 2022 à 12h45 par Hugo Ferreira

Essentiel dans le système établi par Franck Haise au RC Lens ces deux dernières saisons, Seko Fofana attire les convoitises lors de ce mercato estival. L’Olympique de Marseille, qui souhaite renforcer son entrejeu s’intéresse notamment à sa situation, et pourrait tenter une approche, d’autant plus que les relations sont bonnes avec la direction des Sangs et Or.

Conscient de la nécessité de renforcer son effectif afin de pouvoir faire bonne figure en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a enregistré de nombreuses arrivées. En effet, les Phocéens ont d’ores et déjà recruté Luis Suarez, Ruben Blanco, Roggerio Nyakossi, Jonathan Clauss, Isaak Touré, Chancel Mbemba ainsi que Nuno Tavares. Cependant, les opérations ne seraient pas encore terminées à l’OM.

L’OM n’a pas oublié Fofana

Malgré ces nombreuses arrivées, Pablo Longoria n’a pas encore fini son chantier. En effet, l’Olympique de Marseille attend des arrivées dans l’entrejeu, seul secteur qui n’a pas encore été renforcé. Et selon les informations de La Provence, le dossier Seko Fofana serait revenu en force sur le bureau des dirigeants Phocéens , qui envisagent toujours un transfert, puisque son profil est jugé compatible avec le système de jeu qu’Igor Tudor souhaite mettre en place.

Un transfert envisageable ?