

OM : Longoria a du pain sur la planche pour ce transfert à 20M€

Publié le 30 juillet 2022 à 13h30 par Pierrick Levallet

Lors de ce mercato estival, Bamba Dieng pourrait bien être victime du renforcement prévu par l’OM dans le secteur offensif. Avec l’arrivée de Luis Suarez et celle probable d’un autre attaquant, le Sénégalais pourrait être poussé vers la sortie. D’ailleurs, Pablo Longoria pourrait se résoudre à sacrifier le joueur de 22 ans pour satisfaire Frank McCourt. Mais Bamba Dieng pourrait bien lui mettre des bâtons dans les roues pour son transfert.

Avec l’arrivée de Luis Suarez, l’OM a déjà entamé son renforcement offensif. Mais Pablo Longoria ne compterait pas s’arrêter là. Le président marseillais travaillerait d’arrache-pied sur le dossier Alexis Sanchez. Si ce transfert se concrétise, Bamba Dieng pourrait être poussé vers la sortie cet été. Le club marseillais a besoin de vendre et l’international sénégalais pourrait être une bonne option pour renflouer les caisses. Par ailleurs, Pablo Longoria aurait reçu un message très clair pour son mercato.

Transferts - OM : McCourt met la pression à Longoria pour son mercato https://t.co/rU4a11ADu1 pic.twitter.com/luVjbz7btE — le10sport (@le10sport) July 30, 2022

Bamba Dieng sacrifié par Longoria à cause de McCourt ?

D’après les informations de L’Equipe , Frank McCourt se serait montré très clair envers Pablo Longoria. Le propriétaire de l’OM voudrait que son club soit capable de vendre des joueurs afin de s’autofinancer à l’avenir. Dans cette optique, Pablo Longoria pourrait être contraint de sacrifier Bamba Dieng, qui est l’un des seuls joueurs marseillais à disposer d’une bonne cote sur le marché, afin de renflouer les caisses de l’OM. Cependant, le président phocéen devrait compter un prétendant de moins pour l’international sénégalais.

Fribourg propose 8M€, l’OM en demande plus

À en croire le quotidien sportif, Newcastle s’était renseigné l’hiver dernier pour Bamba Dieng, sans pouvoir aller au bout du dossier. Désormais, le club de Premier League aurait franchi un cap et s’intéresserait à des joueurs plus confirmés. Les Magpies devraient donc se retirer de ce dossier. Mais Bamba Dieng disposerait tout de même d’un bon nombre de prétendants. D’autres équipes de Premier League et Fribourg seraient intéressés. D’ailleurs, le pensionnaire de Bundesliga serait prêt à monter jusqu’à 8M€ pour s’attacher les services de Bamba Dieng. Toutefois, l’OM en réclamerait au moins le double pour le moment. L’affaire semble donc compliquée à résoudre, d’autant que l’attaquant de 22 ans ne compterait pas faciliter son départ.

Réunion prévue avec le père de Dieng

S’il aurait compris le message des dirigeants de l’OM après avoir été écarté de la pré-saison, Bamba Dieng vivrait sa situation sereinement et serait encore plus déterminé à s’imposer sur la Canebière. Son entourage ne céderait pas non plus à la panique et observerait le cas du Sénégalais avec recul. Par ailleurs, une réunion devrait être organisée entre l’OM et Saer Seck, père de Bamba Dieng et président de Diambars, afin de discuter du partenariat entre la société et le club. Il pourrait également être question de l’avenir de l’attaquant de 22 ans lors de cette rencontre. Bamba Dieng, quant à lui, croirait toujours en ses chances de s’imposer et de devenir le numéro un à l’OM un jour. Le dossier est encore loin d’être bouclé. Affaire à suivre...