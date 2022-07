Foot - Mercato - OM

OM : McCourt met la pression à Longoria pour son mercato

Publié le 30 juillet 2022 à 10h45 par Pierrick Levallet

Alors que Pablo Longoria travaille sur l’arrivée de renforts au sein de l’effectif d’Igor Tudor, il peine néanmoins à vendre. De ce fait, Frank McCourt se serait montré plutôt clair sur la situation. Par conséquent, Pablo Longoria pourrait être contraint de sacrifier quelques éléments dotés d’une bonne cote sur le marché des transferts comme Bamba Dieng pour satisfaire les exigences du propriétaire de l’OM.

Lors de ce mercato estival, Pablo Longoria s’est activé pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Le président de l’OM a déjà bouclé les arrivées de Jonathan Clauss, Luis Suarez, Ruben Blanco, Isaak Touré et Chancel Mbemba et il ne compterait pas s’arrêter là. En revanche, la situation est différente dans le sens des départs. Pour le moment, l’OM n’a réalisé aucune vente importante cet été. Luis Henrique a été prêté à Botafogo, Lucas Perrin est parti à Strasbourg contre 1,5M€, Luan Peres à Fenerbahçe pour un peu plus de 5M€ et Steve Mandanda et Boubacar Kamara ont quitté l’OM gratuitement. Pourtant, il y a quelques indésirables au sein de l’effectif d’Igor Tudor comme Kevin Strootman. Mais pour le moment, Pablo Longoria peine à vendre sur le marché. D’ailleurs, le président marseillais viendrait de recevoir un coup de pression de la part des hautes sphères de l’OM.

Mercato - OM : Longoria prépare un transfert à 20M€ avant Alexis Sanchez https://t.co/fzkUD4Imf2 pic.twitter.com/eXbeu97FiB — le10sport (@le10sport) July 30, 2022

McCourt réclame des ventes à l’OM

Comme l’explique L’Equipe dans ses colonnes, Frank McCourt aurait été très clair envers Pablo Longoria quant aux ventes sur le marché des transferts. Le propriétaire de l’OM voudrait que son club soit capable de vendre afin de s’autofinancer. Dans cette optique, Pablo Longoria pourrait sacrifier des joueurs bankables, et il y en a peu au sein de l’effectif marseillais actuellement.

20M€ pour Bamba Dieng

À en croire le quotidien sportif, Bamba Dieng ferait partie des seuls joueurs dotés d'une bonne cote sur le marché. De ce fait, l’attaquant sénégalais pourrait bien être vendu afin de satisfaire les exigences de Frank McCourt. Reste maintenant à voir si une offre satisfaisante viendra convaincre Pablo Longoria. Ce dernier valoriserait Bamba Dieng aux alentours de 20M€. Affaire à suivre...