Mercato : Pour son prochain club, Pochettino va réaliser un rêve de longue date

Publié le 10 juillet 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Bien qu’il ait été annoncé proche de prendre la succession d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, Mauricio Pochettino pourrait finalement se diriger vers Manchester City pour prendre les rênes de l’effectif de Pep Guardiola une fois le contrat de ce dernier étant arrivé à expiration en juin 2023. Explications.

Mauricio Pochettino n’est officiellement plus l’entraîneur du PSG depuis mardi et l’annonce du club de la capitale. Remplacé dans la foulée par Christophe Galtier, qui était attendu pour prendre la suite de Pochettino sur le banc du PSG comme le10sport.com n’a cessé de vous le rabâcher ces dernières semaines, Pochettino ne dispose plus des mêmes portes de sortie sur le marché qu’en 2021. En effet, à la fin de la saison 2020/2021, à la fois Tottenham et le Real Madrid auraient voulu le nommer entraîneur pour prendre le relai après les départs de Ryan Mason et de Zinedine Zidane. Finalement, le PSG avait levé l’option présente dans son contrat afin de le prolonger pour une année supplémentaire.

Pochettino n’a plus vraiment d’options sur le marché

Finalement, Mauricio Pochettino et son staff ont été démis de leurs fonctions en ce début de mois de juillet 2022. Que ce soit au Real Madrid, à Tottenham et même à Manchester United qui l’a courtisé pendant des années et une nouvelle fois depuis le licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer en novembre dernier, les postes d’entraîneur sont tous à présent occupés. De quoi compliquer la tâche de Pochettino qui pourrait bien être contraint d’effectuer une nouvelle période sabbatique comme ce fut le cas de novembre 2019 à janvier 2020 après son licenciement de Tottenham.

Remplacer Guardiola à Manchester City ?

Cependant, en juin 2023, un poste de premier choix pourrait être à pourvoir du côté de l’Angleterre et de la Premier League à Manchester City. En effet, le contrat de Pep Guardiola sera arrivé à expiration à moins qu’une nouvelle prolongation ne soit signée par les deux parties comme ce fut le cas en 2021. D’après The Sun et d’autres médias anglais, la priorité de Pochettino serait la Premier League pour son prochain challenge et Trevor Sinclair, ancien joueur de Manchester City, l’a incité à patiemment attendre que la place de Guardiola chez les Skyblues se libère pour talkSPORT . « Vous le regardez et il sait comment gérer les egos. Il semble avoir un rapport fantastique avec les joueurs. Peu importe la taille des joueurs, nous l'avons vu gérer [Lionel] Messi, [Kylian] Mbappé et Neymar. Donc de ce côté-là, je pense qu'il est entre de bonnes mains. C'est un homme charmant et je pense qu'il s'exprime bien dans les médias. Je pense que Manchester City pourrait être le club idéal pour lui. Je pense qu'il pourrait prendre une petite année sabbatique maintenant, car je suis sûr qu'il ne se bat pas pour ses finances. Mais je pense que Manchester City pourrait être le club qu'il lui faut. Si Guardiola s'en va à un moment donné, Pochettino pourrait être sélectionné ».

