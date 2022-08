Foot - Mercato - OM

OM : Les vérités du RC Lens sur Seko Fofana

Publié le 3 août 2022 à 09h00 par Thibault Morlain

A l’occasion de ce marché des transferts, l’OM n’a toujours pas recruté au milieu de terrain. Dans ce secteur de jeu, Boubacar Kamara est pourtant parti et il faut donc renforcer l’entrejeu. Mais avec qui ? Alors que le nom de Jordan Veretout (AS Rome) revient souvent, la piste Seko Fofana est aussi évoquée. Aujourd’hui au RC Lens, l’Ivoirien plairait à Pablo Longoria, mais encore faut-il que les Sang et Or soient vendeurs.

Après Jonathan Clauss, l’OM pourrait encore aller piocher au RC Lens. En effet, le profil de Seko Fofana plairait énormément pour se renforcer au milieu de terrain. D’ailleurs, du côté de Marseille, l’international français ne serait pas contre retrouver son désormais ex-coéquipier. « Je vais faire de forcing à personne. Il y a beaucoup de discussions, mais je ne sais pas trop. Je pense qu’il est déjà assez sollicité, je l’ai vu par moi-même sur les messages qu’on lui envoie, je ne vais pas en rajouter. Si ça doit se faire, tant mieux, c’est un super joueur. Si ça se fait pas c’est que ça ne doit pas se faire. Bien sûr que j’aurais envie de l’encourager à venir, parce que c’est un super joueur, mais j’en ai absolument aucune idée », expliquait Clauss.

« Il y a à la fois toutes les raisons et aucune raison pour qu’il parte »

Partira ? Ne partira pas ? L’avenir de Seko Fofana va donc animer ce dernier mois de mercato. D’ailleurs, Franck Haise, entraîneur du RC Lens n’échappe pas aux questions concernant son capitaine. Pour La Chaine L’Equipe , l’entraîneur des Sang et Or a alors mis les choses au point pour Fofana, assurant : « Le pourcentage de chances de voir Sesko Fofana rester au RC Lens ? De 0 à 100% ! Je suis très franc quand je vous dit ça. Ce qui est sûr c’est que depuis le 24 juin, date à laquelle le groupe a repris, Seko est bien là, il s’entraine très bien et c’est toujours le même compétiteur. Il a envie de gagner tous les matches. Comme nous. Maintenant je sais, on est tous au courant que potentiellement, il peut y avoir encore des départs. Mais aujourd’hui c’est mon capitaine, c’est un joueur lensois et je ne me pose pas d’autre question. Si dans une semaine ou dans 15 jours c’est autrement, on s’adaptera. Il y a à la fois toutes les raisons et aucune raison pour qu’il parte ».

Une deadline pour Seko Fofana ?

« Une deadline fixée ? Il y a des choses qui nous regardent en interne sur lesquelles je ne vais pas communiquer car c’est l’histoire entre le club, le staff, Seko et son entourage. Ce n’est pas trop secret mais ça reste entre nous », a également ajouté Franck Haise.

« Un mercato reste un mercato »