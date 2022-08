Foot - Mercato - OM

OM : De Zerbi, Tudor… Révélation sur le choix de Longoria

Publié le 3 août 2022 à 06h00 par Thibault Morlain

Cet été, l’OM a connu un coup de tonnerre avec le départ de Jorge Sampaoli. Un départ soudain qui n’était absolument pas prévu pour Pablo Longoria. Ce dernier a alors dû se mettre en quête d’un nouvel entraîneur pour le club phocéen et le choix s’est donc porté sur Igor Tudor. Un choix qui ne manque pas de faire parler aujourd’hui, tant les tensions règnent autour du Croate. Et des précisions ont été apportées sur le processus de son élection à l’OM.

Cela faisait un an et demi que Jorge Sampaoli était sur le banc de l’OM. Le travail était très bon pour l’Argentin qui avait d’ailleurs réussi à ramener le club phocéen en Ligue des Champions. Finalement, il ne verra pas cette compétition. En effet, l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste a décidé de claquer la porte, mécontent du recrutement réalisé par Pablo Longoria cet été. Sampaoli n’a pas eu les garanties souhaitées et il est donc parti de l’OM. Un coup de tonnerre à Marseille. Pablo Longoria a donc dû chercher un nouvel entraîneur et Igor Tudor est arrivé de l’Hellas Vérone.

Un choix qui fait naitre des tensions

Depuis quelques semaines maintenant, Igor Tudor est donc aux commandes à l’OM. Un choix qui fait déjà polémique sur la Canebière. En effet, le Croate est à l’origine de nombreuses tensions au sein du vestiaire phocéen. Plusieurs clashs ont éclaté entre Tudor et certains de ses joueurs. D’ailleurs, une réunion d’urgence aurait été réclamée par les Marseillais.

Ribalta à l’origine

L’OM a-t-il alors fait le bon choix avec Igor Tudor ? S’il y en a un à blâmer, cela sera en tout cas Javier Ribalta et non Pablo Longoria. En effet, c’est le dirigeant récemment arrivé sur la Canebière qui serait à l’origine de l’arrivée du Croate. Selon les informations d’Alexandre Jacquin, journaliste pour La Provence , c’est Ribalta qui aurait en réalité souffler le nom de Tudor à Longoria. En effet, il aurait expliqué qu’il fallait de l’autorité pour diriger ce groupe et c’est d’ailleurs bien ce que montrer l’ancien de l’Hellas Vérone, au risque donc de partir au clash.

La piste De Zerbi écartée

La piste Igor Tudor a donc été privilégiée, tandis que celle menant à Robert De Zerbi aurait été abandonnée par Pablo Longoria. L’Italien avait pourtant un profil idéal pour venir entraîner l’OM. Passé par Sassuolo et aujourd’hui au Shakthar Donetsk, De Zerbi a finalement été écarté par Longoria en raison de ses mauvais résultats en Ligue des Champions, mais aussi parce que ce dossier était cher pour le club phocéen.