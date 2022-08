Foot - OM

Payet prend rendez-vous avec Pablo Longoria pour l’affaire Tudor

Publié le 2 août 2022 à 09h00 par Thomas Bourseau

Cadre de l’OM, capitaine et « Marseillais à vie », Dimitri Payet n’apprécierait pas la tournure que prend cette pré-saison et le début de l’ère Igor Tudor. C’est pourquoi le Français demanderait audience à Pablo Longoria, le président, afin d’apaiser les tensions et de faire un point sur la situation. Encore faudrait-il que Longoria accepte de répondre à Payet. Explications.

La saison n’a même pas encore officiellement commencée qu’il y a déjà du rififi à l’OM. En effet, alors que le club phocéen a validé son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions sous la houlette de Jorge Sampaoli, le technicien argentin a pris la décision, d’un commun accord avec la direction de l’OM, de plier bagage avant le début de la pré-saison.

Des tensions se créent entre Tudor et le groupe OM

Remplacé par Igor Tudor, ancien joueur de la Juventus et ex-coach de l’Hellas Vérone, Jorge Sampaoli a laissé un vide derrière lui et une méthode appréciée par le groupe qui ne serait clairement plus la même sous Tudor comme un intime du vestiaire l’a fait savoir à L’Equipe . « Ils ne reprochent pas la préparation militaire à Tudor, c’était pareil avec Sampaoli. Mais Tudor est parfois glacial, il détricote tout ce que Sampaoli a fait, le jeu, l’ambiance, et les cadres trouvent dommage de s’éloigner vers l’extrême inverse ». En outre, il est révélé par le quotidien sportif que des « tensions ont été créées » après des critiques de Tudor envers la manière dont le groupe phocéen joue et s’entraîne.

Payet demande audience à Longoria pour régler le problème Tudor

Conscient des problèmes naissants au fil du temps au sein d’un vestiaire dont il est le capitaine, Dimitri Payet aurait réclamé audience à Pablo Longoria. C’est en effet l’information communiquée par L’Equipe . Et le capitaine de l’OM ne l’aurait pas fait sans consulter le groupe qui serait en adéquation avec cette décision.

Longoria s’emmure dans le silence

Cependant, le président Longoria n’aurait pour le moment pas donné suite à la requête de son capitaine soutenue par le groupe professionnel. D’ailleurs, il se pourrait bien qu’une réponse positive ne parvienne pas à Dimitri Payet et au groupe entraîné par Igor Tudor. En effet, Longoria a fait le choix de nommer Tudor et ne voudrait pas en l’état, d’ores et déjà fragiliser Igor Tudor selon L'Equipe .

OM : Entre Tudor et le vestiaire, la guerre est déclarée https://t.co/844pecgU7M pic.twitter.com/Iln4THwM2d — le10sport (@le10sport) August 2, 2022

Une réunion programmée entre le groupe et Tudor