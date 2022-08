Foot - Mercato - OM

OM : Tudor déjà en plein cauchemar, le vestiaire réagit

Publié le 2 août 2022 à 04h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Depuis sa nomination au poste d’entraîneur de l’OM cet été, Igor Tudor enchaine les prestations décevantes en match amical, et les supporters sont de surcroît très inquiets de la tournure du mercato du club phocéen. Et le technicien croate est déjà attaqué par certains de ses joueurs et défendu par d’autres…

Nommé sur le banc de l’OM le 4 juillet dernier juste après le départ de Jorge Sampaoli, Igor Tudor avait donc la lourde charge de passer derrière le règne convaincant de l’entraîneur argentin. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats ne sont pour l’instant pas au rendez-vous. L’OM enchaine en effet les résultats et les prestations décevantes en matchs de préparation depuis le début de sa tournée estivale, comme en témoigne le dernier résultat face au Milan AC (0-2). Et ça chauffe déjà pour Igor Tudor…

Les joueurs de l’OM remontés

La Provence a lâché une petite bombe lundi après-midi en indiquant que certains joueurs de l’OM, à commencer par le capitaine Dimitri Payet, auraient demandé à s’entretenir avec Pablo Longoria afin de faire part au président leur mécontentement quant aux méthodes employées par Igor Tudor. En moins d’un mois, le coach croate s’est déjà accroché avec plusieurs membres du vestiaire comme Gerson, Cengiz Ünder et Jordan Amavi, et ses méthodes sont très loin de faire l’unanimité.

OM : Une bagarre éclate avec Igor Tudor https://t.co/1l9AnUNjVI pic.twitter.com/JE7f9awh71 — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

« Il faut être réaliste »

Interrogé en conférence de presse dimanche après la défaite contre le Milan AC, Igor Tudor a tenté d’expliquer la mauvaise dynamique de l’OM : « Ce n’est pas un problème de préparation, c’est un problème de niveau, il faut être réaliste, il y a un écart entre les deux équipes (…) Quelles consignes pour les prochains matches ? C'est une bonne question. J’essaye de donner des consignes justes, en fonction de l’adversaire. Peut-être que contre une autre équipe moins forte, on aurait pu presser sans souffrir défensivement. C’est l’objectif, mais on n’est pas encore en mesure de le faire. Il faudra évaluer l’adversaire et voir quel joueur est en mesure de quoi faire sur le terrain », a expliqué Tudor.

Clauss défend Tudor