Mercato - OM : Ça bouge en coulisses pour Dries Mertens

Publié le 1 août 2022 à 12h10 par Hugo Ferreira

Désireux de renforcer son secteur offensif le plus rapidement possible, l’Olympique de Marseille aimerait s’octroyer les services de Dries Mertens, libre depuis la fin de son aventure avec Naples. Cependant, la Salernitana s’intéresse également à la situation du Belge de 35 ans, et lui a transmis une offre de contrat portant sur une saison.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille est très agité, avec déjà 7 recrues qui sont arrivées dans la cité phocéenne. Cependant, un seul élément est venu renforcer le secteur offensif d’Igor Tudor en la personne de Luis Suarez. Mais Pablo Longoria n’a pas encore terminé son chantier, et aimerait attirer de nouveaux joueurs, notamment Dries Mertens.

L’OM veut tenter un coup avec Mertens

Après 9 saisons passées à Naples, Dries Mertens est désormais libre de tout contrat. L’international belge a tout de même des prétendants, notamment l’Olympique de Marseille, qui aimerait l’enrôler. L’attaquant de 35 ans pourrait être un renfort de choix pour les Phocéens , lui qui a l’habitude de disputer une coupe d’Europe.

