Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clin d'œil de Galtier envers Pochettino

Publié le 1 août 2022 à 10h15 par Hugo Ferreira

Opposé au FC Nantes pour le Trophée des champions, le Paris Saint-Germain n’a pas tremblé, et s’est imposé 4-0. Un premier titre depuis l’arrivée de Christophe Galtier dans la capitale, qui n’oublie cependant pas que le PSG a pu disputer cette rencontre grâce au championnat remporté sous les ordres de Mauricio Pochettino.

Alors que le Paris Saint-Germain semblait se diriger tout droit vers une qualification en quarts de finale de Ligue des champions, le Real Madrid a finalement réussi à refaire son retard dans les derniers instants du match retour, éliminant le club de la capitale. Un épisode qui semble avoir définitivement scellé l’avenir de Mauricio Pochettino, qui a été licencié peu après la fin de la saison. Christophe Galtier est devenu le nouvel entraineur du PSG, et son premier titre ne se sera pas fait attendre.

Mercato - PSG : Luis Campos sur le point de régler deux opérations ? https://t.co/my2ZiEGkL7 pic.twitter.com/9AfuqisR9l — le10sport (@le10sport) August 1, 2022

Le PSG a remporté le Trophée des champions

Opposant le vainqueur de la Coupe de France au champion de Ligue 1, le Trophée des champions s’est déroulé ce dimanche soir dans le Bloomfield Stadium de Tel-Aviv. Un match que le Paris Saint-Germain aura maitrisé, corrigeant le FC Nantes (4-0). Très heureux de la prestation de ses joueurs, Christophe Galtier n'oublie cependant pas le travail de Mauricio Pochettino, avec qui le PSG a remporté le championnat, lui permettant de disputer cette rencontre.

« Une partie de ce trophée revient à Mauricio »