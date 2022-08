Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria menacé pour ce crack du Barça ?

Publié le 1 août 2022 à 11h10 par Quentin Guiton

L’OM a déjà beaucoup recruté cet été mais ça ne semble pas encore être terminé. Pablo Longoria aimerait désormais renforcer son secteur offensif en vue de la saison prochaine. Et les Marseillais auraient un œil sur Ez Abde, jeune pépite du FC Barcelone qui ne compte pas sur lui. Seulement, l’OM ne serait pas le seul sur le dossier, un promu espagnol serait même très chaud pour le récupérer…

Cet été, l’OM a déjà enregistré de nombreux renforts dans son effectif. Près de sept recrues ont été actées, mais ce ne serait pas encore terminé. En effet, Pablo Longoria souhaiterait renforcer le secteur offensif de l’OM. Et une piste aurait été activée du côté de l’Espagne…

Le Barça ne veut plus d’Abde

Ainsi, en plus de Memphis Depay, l’OM lorgnerait sur Ez Abde du côté du FC Barcelone. Le jeune crack est en manque de temps de jeu et n’entrerait pas dans les plans de Xavi pour la saison prochaine. D’ailleurs selon AS , l’entraineur catalan rencontrera dans les prochains jours le Marocain pour lui informer qu’il devrait partir. Un prêt a notamment été évoqué.

Gérone aurait déjà de l’avance sur l’OM !