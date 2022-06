Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le rêve XXL de Xavi avec Bernardo Silva !

Publié le 12 juin 2022 à 19h10 par La rédaction

Malgré une situation économique préoccupante, le FC Barcelone tente de bâtir une équipe compétitive pour la saison prochaine. Avec le possible départ de Frenkie de Jong, Xavi veut frapper fort dans l'entrejeu et rêverait de s'attacher les services de Bernardo Silva afin de l'associer à Pedri. De son côté, le Portugais ne voit pas d'un mauvais œil l'intérêt du club blaugrana.

Ça bouge au FC Barcelone ! Le club catalan, omniprésent sur le marché des transferts, aurait déjà acté plusieurs signatures pour le prochain mercato. Ainsi, on devrait voir débarquer Franck Kessié et Andreas Christensen gratuitement, les deux joueurs étant en fin de contrat. D'autres renforts sont attendus du côté du Camp Nou, mais le Barça doit pour cela se séparer de joueurs, et Frenkie de Jong pourrait être concerné. Dans l’optique où le Néerlandais quitterait la Catalogne, Xavi aurait déjà pensé à son futur remplaçant.

Un nouveau duo composé de Pedri et Bernardo Silva ?