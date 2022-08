Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos peut doubler le Barça sur une grande star

Publié le 3 août 2022 à 16h30 par Thomas Bourseau

Bernardo Silva futur joueur du PSG ? Le10sport.com vous a révélé ce mercredi que le club de la capitale avait coché le nom du milieu offensif de Manchester City qui souhaiterait se lancer un nouveau challenge. Le FC Barcelone aurait certes les faveurs du Portugais, mais son transfert serait conditionné à Frenkie de Jong et aux finances du Barça. De quoi pousser Silva à chercher une alternative pour son avenir.

Bernardo Silva pourrait-il quitter Manchester City avant la clôture du mercato estival et soit trois ans l’expiration de son contrat ? Le FC Barcelone ferait une cour assidue à l’international portugais et ancien joueur de l’AS Monaco et ce, depuis plusieurs années à présent. Cependant, sous l’impulsion de son nouveau conseiller football Luis Campos qui dispose d’une très belle entente avec l’agent Jorge Mendes, le PSG a fait irruption dans le dossier Bernardo Silva comme le10sport.com vous l’a révélé ce mercredi 3 août sans pour autant qu’une véritable offensive parisienne soit lancée auprès de Manchester City.

Le PSG sur les rangs, Bernardo privilégierait le Barça

Pour ce qui est du FC Barcelone, le10sport.com vous a affirmé ce mercredi que l’opération Bernardo Silva était jugée comme étant prioritaire par le comité de direction du Barça , sans oublier que le FC Barcelone est une destination rêvée de Silva. Néanmoins, la question économique est délicate pour le club culé. Pour autant, le profil de Bernardo Silva aurait été proposé au FC Barcelone à plusieurs reprises par le passé d’après SPORT . Tout serait convenu entre le club blaugrana et le clan Silva sur les bases d’un contrat.

Un transfert à condition au Barça, le clan Silva scrute le marché pour trouver une alternative

Néanmoins, malgré l’accord financier, le FC Barcelone aurait demandé à Bernardo Silva de rester patient puisque son recrutement ne pourrait se concrétiser que par le départ de Frenkie de Jong en amont. Si le Néerlandais ne pliait pas bagage, le transfert de Silva deviendrait impossible. Ce serait la raison pour laquelle Bernardo Silva et son entourage scruteraient le marché. Désireux de quitter Manchester City, le Portugais chercherait une alternative au FC Barcelone selon SPORT . Et le PSG serait bel et bien sur le coup pour s’attacher ses services.

🔥EXCLU @le10sport 🔥: Le PSG veut Bernardo Silva !➡️Paris doit vendre au moins 2 joueurs ➡️Paris étudie la faisabilité financière du dossier Bernardo Silva. Complexe mais pas impossible➡️Barcelone est aussi là pour Bernardo Silva#Mercato #PSGhttps://t.co/JANJToJfIl — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 3, 2022

Bernardo Silva a déjà avoué vouloir quitter Manchester City