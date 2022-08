Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos a encore du pain sur la planche pour son mercato

Publié le 3 août 2022 à 13h30 par La rédaction

Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos fait face à une mission compliquée. Le Portugais veut dégraisser l'effectif parisien, mais la tâche s'avère être plus compliquée que prévue. En revanche, cela se passe beaucoup mieux dans le sens des arrivées puisque le PSG a déjà officialisé la venue de trois nouveaux joueurs et s'apprête à en officialiser un quatrième.

Luis Campos est en véritable mission dans ce mercato. Le conseiller sportif du PSG a fait venir un nouveau coach avec Christophe Galtier. Ajoutons à cela trois recrues avec Vitinha en provenance du FC Porto, Hugo Ekitike en provenance de Reims et Nordi Mukiele de Leipzig. Une quatrième recrue arrive avec Renato Sanches comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais Luis Campos peine à se séparer des joueurs sur qui ne compte pas Christophe Galtier. Des départs sont espérés et seraient en bonne voie, alors que certains sont au point mort.

Renato arrive, Wijnaldum s'en va

Le PSG va boucler une quatrième recrue avec l'arrivée de Renato Sanches comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Le LOSC et le PSG se finalisent et un dénouement est attendu dans les jours à venir. Le Portugais a privilégié le club de la capitale à l'AC Milan qui était aussi sur ses rangs. De son côté, le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum devrait quitter le PSG pour rejoindre l'AS Rome. Goal et Fabrizio Romano annoncent que tout serait enfin réglé entre les Romains et les Parisiens et que le transfert devrait se régler ce mercredi.

Ça bouge dans le sens des départs...

Le PSG avance sur les dossiers de certains de ses indésirables. Comme évoqué précédemment, Georginio Wijnaldum va quitter le club parisien. Leandro Paredes devrait également rebondir du côté de l'Italie où la Juventus s'intéresserait à lui afin de pallier les blessures de Paul Pogba et de Weston McKennie. Le PSG en demanderait 20M€ d'après le Corriere della Sera . Idrissa Gueye se rapprocherait quant à lui d'un retour du côté d'Everton près de trois ans après son départ de la Mersey. Layvin Kurzawa intéresse l'OGC Nice pour devenir la doublure de Melvin Bard selon les informations de Foot Mercato . Tandis que Thilo Kehrer serait sur les tablettes du FC Séville pour remplacer Jules Koundé parti au Barça. En Angleterre cette fois-ci, Newcastle s'intéresse à Julian Draxler comme vous l'a révélé en exclusivité le10sport.com.

Et dans le sens des arrivées