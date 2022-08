Foot - Mercato - PSG

PSG : Paqueta sur le départ, l’OL met les choses au point

Publié le 3 août 2022 à 16h15 par Thibault Morlain

Durant ce dernier mois de mercato, l’avenir de Lucas Paqueta devrait faire énormément parler. Le Brésilien va-t-il rester à l’OL ? Va-t-il s’en aller ? Plusieurs gros clubs européens seraient intéressés par le milieu de terrain. En attendant, Paqueta est toujours un joueur de l’OL et ce mercredi, Peter Bosz a mis les choses au point sur la question

Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OL, Lucas Paqueta pourrait toutefois ne pas aller au terme de son engagement. Un transfert pourrait être à l’ordre du jour à l’occasion de ce mercato. Les rumeurs sont déjà nombreuses. Malgré le départ de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos, le PSG serait toujours intéressé par Paqueta, qui aurait également des prétendants en Premier League avec Arsenal, Manchester City ou encore Newcastle.

« Les joueurs sont chez moi et donnent 100% pour le club »

Le cas Lucas Paqueta est donc au coeur des rumeurs. Le numéro 10 de l’OL va-t-il s’en aller ? Présent en conférence de presse ce mercredi, Peter Bosz, entraîneur des Gones, a lâché : « Les joueurs sont chez moi et donnent 100% pour le club. Tant qu'ils sont là c'est comme ça. Mais les choses changent très vite dans le monde du foot. S'ils sont là et s'entraînent bien, ils peuvent jouer ».

