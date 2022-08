Foot - Mercato - PSG

PSG : La date est fixée pour la signature de Renato Sanches

Publié le 3 août 2022 à 17h35 par Amadou Diawara mis à jour le 3 août 2022 à 19h03

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Renato Sanches est sur le point de s'engager en faveur du PSG. Selon la presse allemande, le milieu de terrain du LOSC devrait signer son nouveau contrat parisien ce mercredi. Et le PSG devrait signer un chèque de moins de 20M€ à Lille pour finaliser ce transfert.

Pour révolutionner le PSG, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de se séparer de Leonardo et de Mauricio Pochettino pour les remplacer par Luis Campos et Christophe Galtier. Et avec ses nouveaux hommes forts, le club de la capitale a déjà bouclé trois transferts : Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele.

Renato Sanches à un pas du PSG

Malgré ces trois arrivées, le PSG ne compterait pas stopper son marché tout de suite. En effet, le club de la capitale aimerait finaliser d'autres arrivées, et notamment celle de Renato Sanches, qui serait imminente. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est sur le point de boucler le transfert du milieu de terrain du LOSC. Et il semblerait que Renato Sanches soit parti pour signer son contrat avec Paris ce mercredi.

Renato Sanches va signer son contrat avec le PSG ce mercredi

Selon les informations de Sky Allemagne , le transfert de Renato Sanches serait bouclé par le PSG. Le pensionnaire du LOSC devrait donc signer son contrat avec le PSG ce mercredi. Et le LOSC devrait encaisser une somme inférieure à 20M€ au total pour l'opération Renato Sanches.

Dans la foulée le PSG et le LOSC devrait officialiser leur accord