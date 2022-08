Mercato - PSG

Un dernier détail et c'est réglé pour Renato Sanches au PSG !

Publié le 3 août 2022 à 12h30 par Alexis Bernard mis à jour le 3 août 2022 à 12h40

Comme annoncé par le10sport.com, le PSG et le LOSC ont entamé le dernier round des discussions pour Renato Sanches. Un dossier qui se finalise par un dernier point de détail contractuel qui réunit Paris et le milieu de terrain portugais. Sauf revirement de situation, le deal va aller au bout !

Depuis la semaine dernière, le PSG et le LOSC sont entrés dans la phase finale des discussions pour Renato Sanches. Comme le10sport.com l'a révélé, il ne restait plus qu'à parcourir un petit bout de chemin pour trouver un accord global. C'est chose faite ! Le LOSC a validé l'intégralité des conditions proposées par le PSG. Et même si les dirigeants lillois ont tout tenté pour orienter leur joueur vers le Milan AC, qui offrait plus d'argent (et qui sont surtout dirigés par les mêmes investisseurs que le LOSC...), la volonté de Renato Sanches de rejoindre Paris a fait la différence.

Négociation sur le contrat

Le deal est-il bouclé à 100% ? Non. D'après nos sources, si le PSG et le LOSC sont d'accord sur tout, il manque encore un point de détail au dossier. Il est contractuel. Paris et les représentants de Renato Sanches discutent en ce moment même de la durée du contrat. Il s'agit de statuer sur un bail de 4 ans ou de 5 ans. Un ultime point de détail que Luis Campos et Jorge Mendes, l'agent de Renato Sanches (mais également celui de Vitinha, première recrue de l'été) doivent régler. Sauf retournement de situation, vraiment plus qu'improbable, le Portugais va rejoindre Paris. C'était sa priorité absolue. Il était même prêt à rester à Lille une saison pour partir libre dans un an s'il n'obtenait pas ce bon de sortie pour Paris...

Après Renato, un autre joueur ?

Après Vitinha et Renato Sanches, le PSG a encore faim. En effet, Luis Campos ambitionne de recruter un troisième renfort au milieu du terrain. Pour cela, il doit d'abord faire partir des milieux de terrain actuellement dans l'effectif. Georginio Wijnaldum a un pied à Rome, Leandro Paredes pourrait signer à la Juventus et Idrissa Gueye réfléchit à un possible départ. Si ces trois dossiers se bouclent, en plus d'Ander Herrera, Paris aura la possibilité de recruter un milieu de terrain supplémentaire. En coulisses, Luis Campos a déjà identifié deux noms bien précis. Le profil de Manuel Ugarte (Sporting Lisbonne) lui plaît énormément mais le prix du joueur, qui dispose d'une clause à 60 millions d'euros, est beaucoup trop élevé.