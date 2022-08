Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos a tenté une manœuvre pour le transfert de Sanches

Publié le 3 août 2022 à 09h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG semble sur le point de boucler l’arrivée de Renato Sanches puisqu’un accord a enfin été trouvé avec le LOSC, Luis Campos va ainsi régler un dossier brûlant du mercato. Mais le conseiller sportif, qui a longtemps négocié en coulisses, souhaitait au départ un prêt avec option d’achat.

En attendant de savoir si Luis Campos parviendra à se débarrasser de l’ensemble des éléments indésirables (Icardi, Rafinha, Kurzawa, Ander Herrera, Diallo, Kehrer, Gueye, Paredes…), le PSG s’apprête à laisser filer Georginio Wijnaldum en prêt avec option d’achat à l’AS Rome. Un départ qui va laisser une place libre au milieu de terrain, et cela tombe bien, Luis Campos a déjà trouvé sa prochaine recrue à cet effet avec un profil qu’il connaît très bien de son passage au LOSC : Renato Sanches.

Le dernier round PSG/Lille pour Renato Sanches aura duré quelques jours de plus que prévu. Mais comme révélé par @le10sport, le Portugais file tout droit vers Parishttps://t.co/zK4NFIbmY3 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 3, 2022

Sanches au PSG, c’est fait

Conformément aux révélations du 10 Sport ces derniers jours, le PSG et le LOSC étaient dans la dernière ligne droite des négociations pour le milieu de terrain portugais, et L’EQUIPE annonce ce mercredi un accord entre les deux clubs. Renato Sanches va débarquer au Parc des Princes dans le cadre d’un transfert à 15M€ alors qu’il ne lui reste plus qu’une année de contrat avec les Dogues , et il sera donc la quatrième recrue du mercato estival du PSG après Vitinha (22 ans, 40M€), Hugo Ekitike (20 ans, prêt avec option d’achat de 35M€) et Nordi Mukiele (24 ans, 15M€).

Le PSG a tout donné pour un prêt…

Mais si ce dossier Sanches a pris autant de temps à être bouclé, c’est que le PSG avait initialement d’autres plans pour financer l’opération. Le10sport.com vous avait révélé en exclusivité que Luis Campos avait tenté de faire venir son compatriote portugais sous la forme d’un prêt avec option d’achat, auquel cas Renato Sanches aurait prolongé son contrat d’un an avec le LOSC. L’EQUIPE confirme d’ailleurs ce mercredi que comme pour Hugo Ekitike avec Reims, le PSG avait effectivement proposé cette formule aux dirigeants lillois, mais ces derniers n’ont pas donné suite. C’est donc sous la forme d’un transfert sec de 15M€ que Renato Sanches va débarquer au Parc des Princes.

La moitie des recrues en Ligue 1