Renato Sanches, Wijnaldum, Bakambu… Les infos mercato du 3 août

Publié le 3 août 2022 à 12h00 par La rédaction mis à jour le 3 août 2022 à 12h52

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : C'est réglé pour le transfert de Renato Sanches

Le10sport.com vous révélait ces derniers jours que le PSG et le LOSC étaient dans la dernière ligne droite des négociations pour le transfert de Renato Sanches, et ce dossier va bel et bien être concrétisé. L'EQUIPE annonce ce mercredi qu'un accord sur les bases d'un transfert de 15M€ a été trouvé entre les deux clubs pour le milieu de terrain portugais, qui sera donc la quatrième recrue du PSG sur ce mercato estival après Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele.



PSG : Tout est bouclé pour Wijnaldum à l'AS Rome

Georginio Wijnaldum et le PSG, c'est terminé ! Goal et Fabrizio Romano annoncent que l'accord est total en coulisses pour le départ du milieu de terrain néerlandais vers l'AS Rome sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Tout devrait être réglé dans les prochaines heures pour le milieu de terrain international néerlandais, qui n'a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau depuis son arrivée au PSG il y a un an.



OM : Bakambu vers un retour en Espagne ?

L'OM étant sur le point de boucler l'arrivée d'Alexis Sanchez, Pablo Longoria cherche absolument à se séparer d'un ou plusieurs attaquants d'ici la fin du mercato. La Provence confirme ce mercredi un intérêt de Celta Vigo pour le buteur congolais, conformément aux révélations de la presse espagnole ces dernières heures. Mais de son côté, interrogé par des supporters de l'OM à sa sortie de la Commanderie, Bakambu a nié ces informations.



EXCLU : Le PSG veut Bernardo Silva !

Selon nos informations, le PSG prépare un autre coup XXL après le transfert imminent de Renato Sanches (LOSC). Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, se montre particulièrement intéressé par la venue d’un autre joueur portugais qu’il connait sur le bout des doigts : Bernardo Silva. Le PSG est aujourd’hui clairement positionné sur le possible transfert du milieu offensif portugais, même si aucun contact n'a été amorcé avec Manchester City à ce jour. Mais le PSG étudie sérieusement l’option Bernardo Silva.



OM : Jordan Veretout arrive à Marseille

Les discussions avec Jordan Veretout s'étaient intensifiées ces dernières heures, on est désormais tout proche du dénouement. L'international français serait tombé d'accord avec l'OM au niveau salarial et sur un contrat de trois ans. Dans le même temps, Pablo Longoria boucle les derniers détails avec l'AS Roma pour un transfert qui devrait atteindre les 10M€. Veretout pourrait signer avec son nouveau club d'ici la fin de semaine.



