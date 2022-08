Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Le PSG annonce un nouveau départ

Publié le 3 août 2022 à 20h45 par Hugo Chirossel

Alors qu’un accord avec le Torino pour le transfert de Daouda Weidmann avait été évoqué mardi, le PSG vient d’officialiser le départ du jeune joueur de 19 ans vers le club italien. Le milieu de terrain quitte donc le Paris Saint-Germain, après avoir signé son premier contrat professionnel l’année dernière.

Le Paris Saint-Germain s’active pour renforcer son effectif et devrait bientôt enregistrer l’arrivée de Renato Sanches en provenance du LOSC. Tout est quasiment réglé pour que l’international portugais rejoigne le PSG. Mais dans le même temps, Luis Campos essaye également de dégraisser l'effectif de Christophe Galtier. Dans cette optique, Le Parisien évoquait mardi un accord avec le Torino pour le transfert de Douada Weidmann.

Daouda Weidmann rejoint officiellement le Torino

Et ce mercredi, le PSG vient d’officialiser le départ de son milieu de terrain âgé de 19 ans, un an après avoir signé son premier contrat professionnel. « Après avoir évolué au Red Star de Montreuil et au Paris FC, Daouda Weidmann a fait son entrée au Centre de Préformation du Paris Saint-Germain. Il a ensuite intégré le Centre de Formation des Rouge & Bleu, avant de signer son premier contrat professionnel avec le club de la capitale en juin 2021 », a déclaré le club via un communiqué.

Daouda Weidmann, âgé de 19 ans, s’engage avec le club italien du @TorinoFC_1906. Le milieu de terrain rejoint la formation évoluant en Serie A dans le cadre d’un transfert définitif.Le Club lui souhaite une belle saison sous les couleurs du Torino FC. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 3, 2022

«Le PSG remercie Daouda Weidmann pour son engagement»