PSG: Ça se confirme pour le transfert de cet indésirable de Galtier

Publié le 3 août 2022 à 20h15 par La rédaction mis à jour le 3 août 2022 à 20h22

Relégué à un rôle de doublure au sein de l’effectif du PSG, Abdou Diallo fait partie des joueurs sur le départ afin de libérer de la masse salariale. Luis Campos tenterait ainsi de lui dénicher une porte de sortie, et il pourrait bien en avoir déjà trouver une. En effet, le Milan AC serait toujours aussi déterminé à recruter Abdou Diallo.

Abdou Diallo ne risque pas de vivre une saison facile du côté du PSG. En effet, le changement de dispositif de Christophe Galtier, et la volonté de ce dernier d’installer d’autres joueurs dans son 11 de départ, font que le Sénégalais n’est plus en odeur de sainteté au sein du club parisien. Luis Campos l’aurait d'ailleurs placé sur sa liste des joueurs indésirables, à qui il faudrait trouver une porte de sortie. Et cela pourrait très rapidement se faire pour Abdou Diallo.

Le Milan AC n'a pas oublié Abdou Diallo ?

Comme annoncé par RMC Sport, le Milan AC aurait jeté son dévolu sur le défenseur central du PSG. En effet, Abdou Diallo intéresserait beaucoup les Rossoneri , qui voudraient le faire venir afin de remplacer numériquement Alessio Romagnoli, parti libre en direction de la Lazio. De quoi faire les affaires de Luis Campos, qui pourrait donc en profiter pour se débarrasser de lui.

Abdou Diallo barré par une concurrence XXL au PSG

Car en effet, l’avenir d'Abdou Diallo au PSG semble plus que compromis. Ce dernier est barré par la concurrence XXL à Paris. Avec le nouveau dispositif à trois défenseurs de Christophe Galtier, le PSG a décidé d’installer Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe au sein de cette défense, reléguant Abdou Diallo à un rôle de seconde zone. Et pour le moment, aucune offre concrète ne serait cependant arrivée sur la table du PSG. Affaire à suivre…