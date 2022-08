Foot - Mercato - PSG

PSG : Sanches arrive, Al-Khelaïfi a choisi la date de l'annonce

Publié le 3 août 2022 à 19h45 par Hugo Ferreira mis à jour le 3 août 2022 à 22h00

Après avoir recruté Vitinha, le Paris Saint-Germain veut continuer à renforcer son entrejeu. Idrissa Gueye, Georginio Wijnaldum ou encore Leandro Paredes pourraient prochainement faire leurs valises, mais un nouveau milieu de terrain va s’engager au PSG pour combler leur départ, à savoir Renato Sanches. Toutefois, alors que tout serait bouclé, l’officialisation serait prévue pour jeudi.

Depuis son arrivée au poste de conseiller football, Luis Campos ne chôme pas. Pour le moment, Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele se sont engagés en faveur du Paris Saint-Germain, et le chantier n’est pas encore terminé. Le PSG a bien l’intention de continuer à renforcer son milieu de terrain, où de nombreux éléments sont considérés comme indésirables et pourraient faire leurs valises prochainement.

Mercato - PSG : Un accord est trouvé pour le transfert de cet attaquant de Galtier https://t.co/rUhjsYxFDN pic.twitter.com/UvrsTukP8M — le10sport (@le10sport) August 3, 2022

Renato Sanches va signer à Paris

Et l’une des cibles de Luis Campos va bien venir renforcer l’entrejeu de Christophe Galtier. Il s’agit de Renato Sanches. Alors que le10sport.com vous révélait en exclusivité, le 18 juin, que le PSG s’intéressait à l’international portugais, ce dossier se rapproche de son dénouement. Le Paris Saint-Germain et le LOSC auraient en effet trouvé un accord pour ce transfert, comme l'annoncent Sky Allemagne et Fabrizio Romano.

Le PSG attend jeudi pour officialiser ce transfert