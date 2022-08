Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes a trouvé un accord pour son transfert

Publié le 3 août 2022 à 22h00 par Hugo Chirossel

Le PSG cherche toujours à se séparer de certains joueurs d’ici à la fin du mercato estival. Parmi eux, on retrouve notamment Leandro Paredes, qui a vu Vitinha et bientôt Renato Sanches débarquer à son poste. L’Argentin est annoncé depuis plusieurs semaines du côté de la Juventus et serait d’ores et déjà d’accord avec le club italien.

Le mercato du PSG suit son cours. Le Paris Saint-Germain devrait officialiser dans les prochaines heures l’arrivée de Renato Sanches en provenance du LOSC. Mais le club de la capitale veut également dégraisser et a d’ailleurs annoncé ce mercredi le départ de Daouda Weidmann au Torino.

Leandro Paredes d’accord avec la Juventus

Alors que d’autres départs sont à prévoir, Leandro Paredes pourrait s’en aller, tout comme Georginio Wijnaldum serait en route pour l'AS Rome. L’Argentin est annoncé à la Juventus depuis plusieurs semaines, mais le dossier n’avance pas. Toutefois, d’après les informations de Gianluca Di Marzio, Paredes aurait trouvé un accord avec la Vieille Dame .

Un transfert à 15M€ pour Leandro Paredes ?