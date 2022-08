Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça s'active en coulisses pour le transfert de Paredes

Publié le 1 août 2022 à 18h30 par La rédaction

Toujours en quête de clubs pour ses indésirables, Luis Campos pourrait bien avoir trouvé un point de chute pour Leandro Paredes. En effet, l’international italien serait toujours très courtisé par la Juventus. Plusieurs informations rapportent que la Juventus reste très optimiste dans ce dossier, et que le départ de l’international argentin pourrait être bouclé sous peu.

Leandro Paredes ne fait plus partie des plans du PSG. Depuis l’arrivée de Christophe Galtier, l’international argentin n’est plus vraiment en odeur de sainteté du côté de la capitale. Après réflexion, le milieu de terrain souhaiterait d’ailleurs quitter le navire parisien, afin de partir dans un club où il pourrait bien avoir droit à du temps de jeu avant la Coupe du Monde 2022. Et un club serait prêt à lui offrir ce qu’il souhaite : la Juventus. Et l’optimisme semble de mise dans ce dossier…

Une volonté de retourner en Italie

En effet, comme annoncé par Tuttosport , Leandro Paredes souhaiterait donc retourner en Italie. En effet, le milieu de terrain argentin aurait d’ores et déjà fait savoir qu’il souhaiterait retourner de l’autre côté des Alpes, afin de se garantir du temps de jeu en vue de la prochaine Coupe du Monde au Qatar en fin d’année 2022. Le milieu défensif aurait par ailleurs la cote en Italie, lui qui est déjà passé par la Botte entre 2015 et 2017, à l’AS Roma ou encore à Empoli. De quoi ravir le PSG : le joueur ne devrait donc pas bloquer son départ.

20M€ ou rien ?

Cependant, toujours selon le quotidien turinois, les négociations pourraient être compliquées. En effet, les dirigeants italiens, qui souhaiteraient un prêt pour le milieu de terrain, se sont heurtés au refus de la direction parisienne. Le PSG voudrait de son côté un transfert sec, avec un montant aux alentours de 20M€ évoqué. Cependant, un accord pourrait être trouvé pour un prêt avec obligation d’achat.

