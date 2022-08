Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos dit tout sur la révolution de Galtier

Publié le 1 août 2022 à 14h30 par La rédaction

Avec l’arrivée de Christophe Galtier à la tête du PSG cet été, le club a entamé une véritable révolution. Que ce soit au niveau de son effectif ou de son style de jeu, le club de la capitale affiche un tout autre visage en ce tout début de saison. Après une victoire clinquante face au FC Nantes pour le Trophée des Champions, Marquinhos est revenu sur la révolution lancée par l’ancien coach niçois…

Le PSG démarre fort sa saison. Opposés au FC Nantes pour le Trophée des Champions ce dimanche, les hommes de Christophe Galtier ont gagné avec la manière. Une victoire clinquante 4-0, grâce à un doublé de Neymar, et des buts de Lionel Messi et Sergio Ramos ont permis au PSG de s’offrir son premier trophée de la saison. Outre le signal fort envoyé, cette victoire aura aussi été marquée par plusieurs changements tactiques opérés par Christophe Galtier. Et Marquinhos a voulu en dire plus sur cette véritable révolution opérée chez les parisiens…

« Il fallait un temps d’adaptation »

Ainsi, lors de son passage en zone mixte après la rencontre, le capitaine du PSG Marquinhos est revenu sur cette rencontre, et sur la révolution tactique opérée par son entraîneur. « C’est très important, on voulait gagner avec la manière. On avait bien travaillé. L’équipe était compacte, on a fait ce qu’il fallait. On est bien, de mieux en mieux dans ce système à 3 derrière. Il fallait un temps d’adaptation. On a fait quelques erreurs mais on a vite corrigé cela avec l’entraînement et la vidéo. De plus en plus, on va prendre des automatismes et ça ira mieux » . De quoi présager du bon, donc, pour la suite de la saison parisienne.

« On a fait une bonne préparation, et ça se voit »

L’international brésilien est également revenu sur la bonne préparation réalisée par le groupe du PSG cet été. « On a fait une bonne préparation, presque un mois, et ça se voit. La philosophie et les schémas sont différents. On entre dans une nouvelle étape. Il y a eu de belles choses l’an dernier, il faut prendre le bon côté des choses » déclarait ainsi le capitaine parisien après le match. Des changement tactiques bienvenus, comme l’avait annoncé quelques minutes avant lui son compagnon en charnière Sergio Ramos.

Des stars en forme