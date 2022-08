Foot - Mercato - OM

OM : Un gros dossier de Longoria plombé par la Juventus ?

Publié le 1 août 2022 à 13h10 par Quentin Guiton

Après avoir attiré Luis Suarez en attaque, l’OM voudrait encore un gros renfort dans ce secteur de jeu. Si le nom d’Alexis Sanchez revient avec insistance, Dries Mertens serait aussi suivi par Pablo Longoria. Mais l’OM serait loin d’être le seul sur le Belge libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec Naples. La Juventus se serait en effet invitée à la course…

Après s’être beaucoup renforcé en défense, l’OM souhaiterait à présent attirer des recrues offensives. Après Luis Suarez, Pablo Longoria aimerait voir arriver un gros nom en attaque. Si Alexis Sanchez est fortement pressenti ces derniers temps, les Marseillais garderaient un œil sur Dries Mertens, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec Naples cet été.

La Juventus entre dans la danse !

Mais l’OM ne serait pas tout seul sur le dossier. En effet, de nombreux clubs de Serie A lui feraient les yeux doux. Outre la Lazio et l’Inter Milan, la Salernitana serait aussi sur ses traces et aurait même déjà formulé une offre selon les informations de la Repubblica , à savoir un contrat d’un an assorti d’un salaire de 3,5M€. Et un nouveau prétendant de choix viendrait de débarquer dans le dossier. Ainsi, selon Tuttosport , en plus de Luis Muriel (Atalanta), la Juventus s’intéresserait de plus en plus à Dries Mertens, même si la priorité resterait Alvaro Morata en attaque. Seulement, les négociations avec l’Atlético Madrid seraient compliquées.

Mertens pas chaud pour rester en Italie ?