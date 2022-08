Foot - Mercato - OM

Les 5 grandes dates de Steve Mandanda à l’OM

Publié le 1 août 2022 à 13h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Après une très belle histoire d’amour qui aura donc duré pendant quatorze saisons avec l’OM, Steve Mandanda a quitté le club phocéen pour s’engager avec le Stade Rennais cet été. Retour sur les dates majeures de ce règne du gardien français, qui a assurément marqué de son empreinte l’histoire de l’OM.

24 juillet 2007 : Mandanda signe à l’OM

Après avoir brillé en Ligue 2 avec son club formateur du Havre et un essai avec Aston Villa qui n’aura pas été fructueux, Steve Mandanda débarque donc à l’OM, âgé de 22 ans. D’abord prêt avec option d’achat, il sera très rapidement mis sous le feu des projecteurs puisque Cédric Carrasso se blesse très sérieusement dès le mois d’août, ce qui permet donc à Mandanda d’enchainer les matchs en Ligue 1 mais également en Ligue des Champions. La direction de l’OM n’a pas donc pas hésité une seule seconde à lever son option d’achat à l’été 2008 et à en faire son nouveau gardien numéro 1.

27 mai 2008 : Grande première avec les Bleus

Après avoir été convoqué à plusieurs reprises sans jouer, Steve Mandanda est enfin récompensé de ses excellentes performances avec l’OM en franchissant un nouveau cap en 2008 : l’équipe de France ! Le gardien phocéen honore sa première sélection ce 27 mai à l’occasion d’un match amical contre l’Équateur, où il remplace Sébastien Frey à la pause. Et Mandanda sera même préféré à Mickaël Landreau par Raymond Domenech quelques mois plus tard pour être numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens des Bleus. Une ascension fulgurante, en peu de temps.

5 mai 2010 : L’OM champion de France

Deux mois après avoir remporté la Coupe de la Ligue contre Bordeaux (3-1) et mettant ainsi un terme à 17 ans sans le moindre titre, l’OM a enchainé sur un incroyable doublé et se retrouve sacré champion de France en ce soit de mois de mai. Tombeurs de Rennes, Steve Mandanda et ses coéquipiers se sont donc placés sur le toit du football français cette saison-là, et le gardien tricolore a bien évidemment été l’un des grands artisans de ce succès.

11 juillet 2017 : Mandanda revient à l’OM

Parti de l’OM un an auparavant alors que le club phocéen rencontrait de sérieuses difficultés financières avant le rachat de Frank McCourt, Steve Mandanda a vécu une saison pénible avec Crystal Palace et revient donc sans hésitation dans son équipe de cœur. Andoni Zubizarreta boucle le deal pour seulement 3M€, et Mandanda est revenu plus fort que jamais avec l’OM, enchainant d’ailleurs sur un remarquable parcours jusqu’en finale de l’Europa League en 2018, perdue face à l’Atlético de Madrid.

15 juillet 2018 : Sur le toit du Monde avec les Bleus

Steve Mandanda s’est rapidement consolé après cette faite en finale de C3 puisque la Coupe du Monde en Russie a pointé le bout de son nez dans la foulée. Et même s’il a dû se contenter du rôle de doublure d’Hugo Lloris et n’aura disputé qu’un seul match dans cette compétition (contre le Danemark, 0-0), le gardien de l’OM est sacré champion du Monde après la victoire en finale contre la Croatie ce fameux 15 juillet.