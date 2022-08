Foot - Mercato - PSG

PSG : Paris prépare une grosse surprise pour la fin de son mercato!

Publié le 3 août 2022 à 16h45 par Amadou Diawara

Après avoir recruté Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, le PSG est sur le point de finaliser le transfert de Renato Sanches, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Et en plus du milieu de terrain du LOSC, le club de la capitale espérerait s'offrir les services de Rafael Leao.

Arrivé au PSG cet été, Luis Campos n'a pas chômé sur le marché ces dernières semaines. En effet, le nouveau conseiller football du club de la capitale a déjà enregistré les signatures de Vitinha, Hugo Ekitike et de Nordi Mukiele. Au milieu de terrain, Luis Campos souhaite boucler un autre transfert, à savoir celui de Renato Sanches.

Mercato - PSG : Paqueta sur le départ, l’OL lâche ses vérités https://t.co/hSf4X22gvP pic.twitter.com/Oju6MUsqvR — le10sport (@le10sport) August 3, 2022

Le PSG pense à Rafael Leao

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG et le LOSC n'ont plus qu'un ultime détail à régler pour finaliser l'opération Renato Sanches. Et après l'arrivée du Portugais, Luis Campos aurait une nouvelle idée en tête pour renforcer l'attaque de Christophe Galtier.

Luis Campos le voit devenir l'un des meilleurs joueurs du monde