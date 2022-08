Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà les trois prochains transferts programmés par Campos

Publié le 4 août 2022 à 10h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Renato Sanches s’apprête à officialiser son arrivée au PSG, Luis Campos n’en a pas terminé pour autant avec son mercato estival, et le conseiller sportif du club de la capitale attend encore deux à trois renforts pour son recrutement : un défenseur central, un milieu athlétique et un buteur.

C’est un fait, le PSG vit un été 2022 très agité, et des changements ont été opérés un peu partout au sein du club francilien. Avant même les premiers transferts, Luis Campos a été nommé en lieu et place de Leonardo à la direction sportive et Christophe Galtier est venu succéder à Mauricio Pochettino. Deux nouveaux renforts qui ont forcément eu un impact sur le mercato, et les deux nouveaux hommes forts du PSG ont jeté leur dévolu sur Vitinha (22 ans, 40M€), Hugo Ekitike (prêt avec option d’achat de 35M€) et Nordi Mukiele (24 ans, 15M€), et plus du transfert de Renato Sanches (24 ans, LOSC) qui est sur le point d’être officialisé pour 15M€. Et après ?

Le PSG vise un milieu athlétique

L’Equipe annonce dans ses colonnes du jour que Renato Sanches ne sera probablement pas le dernier renfort du PSG au milieu de terrain cet été, puisque Luis Campos attend également un profil avec une dimension athlétique beaucoup plus importante que celles de Vitinha et Renato pour diversifier un peu les solutions mises à disposition de Christophe Galtier. Seko Fofana (27 ans, RC Lens) a été annoncé pendant un moment au PSG, mais son profil semble finalement été mis de côté, et Campos aurait finalement décidé de se concentrer sur un ancien milieu de terrain de Ligue 1 évoluant désormais à l’étranger, et dont le nom n’a pas filtré. Affaire à suivre…

Transferts - PSG : Luis Campos active un plan B pour son mercato https://t.co/o3Hzus92P2 pic.twitter.com/BiCmPGvqmN — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

Un buteur également attendu au PSG

Après ses échecs avec Robert Lewandowski (transféré du Bayern Munich au FC Barcelone) et Gianluca Scamacca (transféré de Sassuolo à West Ham), le PSG n’a pas pour autant abandonné l’idée de faire venir un buteur avant la fin du mercato. Selon les révélations de L’Equipe , Luis Campos envisage toujours d’attirer un profil du style remiseur/finisseur/combineur en attaque pour le club de la capitale, qui viendrait ainsi concurrencer Kylian Mbappé, Hugo Ekitike et Neymar, partant du principe qu’Arnaud Kalimuendo finira quant à lui par être vendu (Rennes ? Leeds ?).

Campos veut un défenseur, ça se compliqué pour Skriniar