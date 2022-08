Foot - Mercato - PSG

PSG : La guerre est déclarée pour le transfert de Wesley Fofana

Publié le 4 août 2022 à 09h00 par Thomas Bourseau mis à jour le 4 août 2022 à 09h03

Alors que l’opération Milan Skriniar semble être tombée à l’eau, Luis Campos aurait décidé de tenter sa chance avec Wesley Fofana après que Jules Koundé ait fait le choix de signer en faveur du FC Barcelone. Le conseiller football du PSG devrait cependant se frotter à Manchester City et surtout au Chelsea de Thomas Tuchel qui ferait du joueur de Leicester City une véritable priorité. Une offre, certes refusée, aurait même été dégainée.

Wesley Fofana (21 ans) pourrait-il franchir un nouveau palier dans sa jeune carrière ? Formé à l’ASSE où il s’est révélé aux yeux de l’hexagone et de Leicester City qui décidait à l’été 2020 de débourser la coquette somme de 40M€ pour s’attacher les services de l’international espoir français, Fofana a prolongé son contrat en mars dernier seulement quelques mois après avoir été grièvement blessé au peroné.

Un accord passé avec Leicester pour pouvoir partir ?

A présent lié aux Foxes jusqu’en juin 2027, Wesley Fofana disposerait d’un accord spécial avec ses dirigeants qui lui permettraient de bénéficier d’un bon de sortie cet été ou en 2023. D’après The Daily Telegraph , lors de la signature de son nouveau contrat, le clan Fofana aurait mis en place un gentleman agreement avec Leicester City, qui prendrait la décision de vendre le Français à condition qu’une belle offre lui soit soumise. De son côté, le défenseur du pensionnaire de Premier League a déjà retiré Leicester City de ses bios Twitter et Instagram . De bon augure pour le PSG qui, sous l’impulsion de son conseiller football Luis Campos, surveillerait l’évolution de ce dossier.

Wesley Fofana veut passer à autre chose et attend un transfert… à Chelsea ?

A en croire les informations divulguées par L’Equipe dans ses colonnes du jour ce jeudi, Wesley Fofana serait prêt à quitter le King Power Stadium afin de franchir un cap et de s’engager avec un club évoluant en Ligue des champions. D’une part pour se frotter au gratin européen, mais aussi afin de se montrer à Didier Deschamps, sélectionneur de l’Equipe de France, à quelques mois du coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar en novembre prochain. La presse anglaise fait part d’une volonté de Fofana de s’engager en faveur de Chelsea. Une rumeur que L’Equipe n’a pas commentée.

Tuchel recalé pour Fofana, Chelsea va revenir à la charge

Cependant, le quotidien sportif affirme que Chelsea serait plus que simplement emballé par l’idée de recruter Wesley Fofana. Après avoir mis la main sur Kalidou Koulibaly et avoir pris la température pour un éventuel transfert de Presnel Kimpembe, Thomas Tuchel ferait de Fofana sa priorité absolue dans le secteur défensif à présent. D’ailleurs, L’Equipe révèle qu’une offre de 75M€ aurait été formulée par les dirigeants de Chelsea à leurs homologues de Leicester City. Les Foxes auraient immédiatement recalé les Blues , estimant que la proposition en question n’était pas acceptable. Un transfert resterait une possibilité, à condition que Chelsea se montre bien plus convaincant sur la question financière.

Le PSG et City en embuscade pour Wesley Fofana