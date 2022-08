Foot - Mercato - PSG

Un accord passé en coulisse pour le transfert de Wesley Fofana ?

Après deux saisons passées à Leicester City, dont une grandement tronquée en raison d’une longue blessure, Wesley Fofana pourrait plier bagage pour retrouver la France et le PSG, Luis Campos ayant coché son nom dans sa short-list. Néanmoins, le Chelsea de Thomas Tuchel préparerait une offre de transfert aux Foxes qui réclameraient 95M€, lorsqu’un gentleman agreement aurait été mis en place pour le transfert de Fofana.

Depuis quelque temps désormais, le feuilleton Milan Skriniar semble avoir atteint une impasse pour le PSG. Pourtant considéré par le conseiller football Luis Campos comme étant une priorité, Skriniar pourrait échapper au PSG en raison des ambitions financières de l’Inter au niveau de l’indemnité du transfert qui s’élèveraient à 80M€. De quoi considérablement refroidir Campos et la direction du PSG alors que Milan Skriniar entre dans la dernière année de son contrat.

Ce serait l’une des raisons pour laquelle Luis Campos semblerait avoir déposé son regard sur le dossier Wesley Fofana. Ayant prolongé son contrat jusqu’en juin 2027 en mars dernier, le défenseur français de 21 ans serait une piste prise en considération du conseiller football du PSG comme L’Equipe l’a souligné. Pour autant, la préférence de Fofana semblerait se porter sur Chelsea et les agissements de Wesley Fofana laisseraient entendre qu’un départ de Leicester City serait une réelle possibilité avant la clôture du mercato estival.

D’après les informations divulguées par The Daily Telegraph, des sources proches du dossier auraient affirmé au média britannique qu’il existerait un gentleman agreement entre le clan Wesley Fofana et les dirigeants de Leicester au moment de la signature de sa prolongation de contrat en mars dernier pour qu’en cas de « bonne offre », les Foxes prennent en considération une vente bien que le timing de cet accord reste inconnu, que ce soit pour une mise en place cet été ou au mercato estival de 2023.

