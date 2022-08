Foot - Mercato - PSG

PSG : Wesley Fofana met le feu à la toile pour son transfert

Publié le 2 août 2022 à 15h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 2 août 2022 à 15h31

Wesley Fofana a volontairement mis le feu à sa propre actualité mercato. Annoncé sur le départ de Leicester City pour rejoindre le PSG ou Chelsea, Fofana a retiré Leicester de sa biographie Twitter tout en faisant passer un message énigmatique sur son compte Instagram. Le décor est planté.

En quête de renforts au poste de défenseur central pour le système à trois centraux prôné par Christophe Galtier, Luis Campos aurait coché les noms de Milan Skriniar ainsi que celui de Jules Koundé avant que ce dernier ne fasse le choix de signer en faveur du FC Barcelone. Le conseiller football du PSG peinerait également à se mettre d’accord avec l’Inter concernant l’indemnité du transfert de Skriniar, comme The Athletic l’a souligné ce mardi, après des semaines de spéculations autour de cette opération pour laquelle Milan Skriniar aurait déjà donné son feu vert grâce à un accord au niveau du salaire.

Campos pense à Fofana, mais Chelsea est prêt à contrecarrer les plans du PSG

Afin de rebondir et de permettre à Christophe Galtier de compter sur une nouvelle arme défensive après le recrutement de Nordi Mukiele, Luis Campos se serait penché sur le profil de Wesley Fofana selon L’Equipe . Néanmoins, The Athletic a fait part ce mardi que le staff de Thomas Tuchel à Chelsea aurait coché le nom de Fofana, joueur que les Blues suivraient depuis des années, et qui remplirait tous les critères de sélection de Chelsea.

Leicester ne veut pas lâcher Wesley Fofana

D’après les informations du journaliste de CBS Sports Ben Jacobs, Leicester City n’aurait nullement l’intention de se séparer de Wesley Fofana qui a prolongé son contrat jusqu’en juin 2027 en mars dernier. Selon The Athletic, Leicester réclamerait, en cas de vente de Fofana, la coquette somme de 101M€ alors que de son côté, Chelsea songerait à inclure Ruben Loftus-Cheek dans l’opération Wesley Fofana pour parvenir à ses fins dans ce transfert selon Sky Sport.

Once again… clear he is very open to the move. Leicester still adamant he’s not for sale. Chelsea will try, though. — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 2, 2022

Fofana prêt à partir au clash avec Leicester ?