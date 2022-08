Foot - Mercato - PSG

PSG : La presse italienne relance le feuilleton Keylor Navas

Publié le 2 août 2022 à 14h45 par Thibault Morlain

Désormais numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens du PSG établie par Christophe Galtier, Keylor Navas voit sa situation se compliquer au sein du club de la capitale. Va-t-il accepter un tel rôle tout au long de la saison ? Ayant déjà vécu cette situation au Real Madrid, Navas avait fini par partir. Cela pourrait encore être le cas au PSG et une destination se confirme.

Dès son arrivée au PSG, Christophe Galtier a été très clair : il n’y aura plus d’alternance entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas dans les buts. Il y aura donc un numéro 1 et une doublure. Et c’est le Costaricien qui va être le grand perdant dans l’histoire, se retrouvant ainsi numéro 2. Ce rôle va-t-il convenir à Navas ? Un départ fait de plus en plus parler pour le gardien du PSG à l’occasion de ce marché des transferts.

Direction Naples ?

La piste Naples a souvent été évoquée pour Keylor Navas, qui se retrouverait toutefois en concurrence avec Kepa Arrizabalaga. D’ailleurs, c’est le portier de Chelsea qui se rapprocherait de l'Italie. Néanmoins, selon les informations de la Gazzetta dello Sport , la piste Navas serait toujours d’actualité pour Naples.

Navas est chaud

Toujours selon le média transalpin, Keylor Navas ne serait d’ailleurs pas contre pour filer du côté de Naples. Toutefois, le salaire pourrait être encore un obstacle. Il faudra alors trouver une solution concernant les émoluments de Navas pour qu’il vienne en Italie.